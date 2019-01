Dlaczego warto zainteresować się pozycjonowaniem lokalnym?

Gdy myślimy o pozycjonowaniu strony swojej firmy, z reguły koncentrujemy się na pierwszych wynikach w Google po wpisaniu konkretnych fraz. I nie w tym dziwnego, bo im wyższy wynik w Google, tym łatwiej nas znaleźć. Jednak, jeżeli jesteśmy firmą lokalną, która swoich działań nie prowadzi na terenie całego kraju (jak np. salon fryzjerski), dużo lepiej zainteresować się pozycjonowaniem lokalnym.

Google jest bardzo mądrze napisaną przeglądarką, która stara się dostarczyć najbardziej odpowiednie wyniki, zindywidualizowane dla każdego użytkownika z osobna. Po wpisaniu w Google fryzjer, inne wyniki dostanie mieszkaniec Krakowa, inne Warszawy, a jeszcze inne Gdyni. Dzieje się tak dlatego, że Google sprawdza nasze obecne miejsce przebywania. Pozycjonowanie lokalne ma więc na celu nie tyle wyrzucenie naszej strony w pierwszych wynikach w Google niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, tylko zaproponowane jej, gdy użytkownik znajduje się w okolicach naszej firmy. Dla marek, które swój usługi mogą dostarczyć tylko stacjonarnie, jest to rozwiązanie idealne. Nie muszą bowiem konkurować z wielkimi markami znajdującymi się w Warszawie, do których mieszkaniec Jeleniej Góry i tak nie pojedzie, skoro ma niejednego fryzjera u siebie.

Sam sposób pozycjonowania nie różni się bardzo od zwykłego wsparcia stron przez SEO, ale tutaj korzysta się także z konta Google Moja Firma, które dzięki temu w bardzo łatwy sposób wspiera wyszukiwania lokalne.

Według https://oms.slupsk.pl/adwords/ W podobny sposób możemy prowadzić kampanię Adwords. Zamiast tracić czas i pieniądze przeznaczone na kampanię na użytkowników z drugiej części kraju, zaleca się jej ustawienie tak, aby wyświetlała się tylko bardzo konkretnej grupie docelowej. Jak mieszkańcy danego miasta czy obszaru o określonym wieku, a nawet płci. Dzięki temu mamy pewność, że nasze działa to nie jest reklama do wszystkich i nikogo, jak choćby reklamy telewizyjne. Owszem, budują one niesamowicie rozpoznawalność marek, ale równocześnie trafiają do wielu widzów, którzy tymi produktami nie są wcale zainteresowani.

Analogicznie według https://oms.slupsk.pl/media-spolecznosciowe/należy prowadzić reklamę w mediach społecznościowych. Facebook oraz Instagram dają nam duże możliwości, aby odpowiednio ustawić grupy docelowe naszych reklam. Możemy co prawda reklamować się po prostu każdemu, kto jest zainteresowany fryzjerstwem i ma polubiony jakiś salon fryzjerski, ale równocześnie możemy naszą reklamę bardzo zawęzić. Na przykład, do użytkowników, którzy interesują się fryzjerstwem, mieszkają w Szklarskiej Porębie i mają od 20 do 50 lat.

Jeżeli to wszystko nadal wydaje się dla Ciebie czarną magią albo zwyczajnie nie masz czasu się w to wszystko zagłębiać, zdaj się na profesjonalistów!

