Jak oświetlić mały salon?

Współcześnie specjaliści od aranżacji wnętrz pomagają nam za pomocą światła zaaranżować wystrój pomieszczenia tak, aby wyglądało ono na bardziej przestronne, a przy tym przytulne. Jak samodzielnie oświetlić niewielki salon tak, aby maksymalnie wydobyć jego przestrzeń?

Przede wszystkim funkcjonalność

Jak dowiedzieć się można z artykułu na blogu hurtowni elektrycznej Alkan, w przypadku małych pomieszczeń podstawowa zasada oświetlania jest dokładnie taka sama, jak w przypadku pokoi znacznie bardziej przestronnych. Oznacza to, że przede wszystkim nie wolno nam zapomnieć o montażu podstawowych opraw, które pozwolą nam na maksymalnie funkcjonalne i wygodne korzystanie z danego pomieszczenia. Mając do dyspozycji niedużą przestrzeń, warto jednak zastanowić się, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania.

Przedstawmy to na przykładzie: wiemy, że w przypadku niewielkiego pomieszczenia jedno główne źródło światła może potencjalnie zmniejszać i spłaszczać optycznie cały pokój. Dlatego też teoretycznie lepszym rozwiązaniem byłby montaż niewielkich opraw w podwieszanym suficie g-k. Musimy jednak wziąć pod uwagę straty przestrzeni, jakie będą wiązały się z obniżeniem sufitu – niekiedy nawet o kilkanaście centymetrów. Co więc powinniśmy zrobić? W tym przypadku odpowiedź jest mimo wszystko stosunkowo prosta: wybierzmy to rozwiązanie, które podoba nam się bardziej z perspektywy aranżacji wnętrza, a następnie podejmijmy kroki, które pozwolą nam optycznie zwiększyć dane pomieszczenie.

Optyczne powiększanie salonu za pomocą odpowiednio dobranego oświetlenia

Specjaliści od aranżacji wnętrz jednogłośnie twierdzą, że aby optycznie powiększyć pomieszczenie, wystarczy właściwie dobrać i rozmieścić w odpowiednich miejscach źródła światła. Jednym z podstawowych rozwiązań jest podkreślanie za pomocą różnego typu opraw świetlnych konkretnych ścian. Jeżeli nasz salon jest więc długi, ale dość wąski, powinniśmy pomyśleć o rozświetleniu dłuższych ścian za pomocą podłużnych lamp czy żarówek. Dobrym pomysłem może tu być montaż na przykład liniowych świetlówek LED, które umieszczone albo tuż przy suficie, albo w linii podłogi pozwolą nam optycznie oddalić od siebie ściany pokoju. W połączeniu z mocnym zaakcentowaniem ścian krótszych – na których możemy na przykład powiesić obrazy wraz z dekoracyjnymi oprawami – sprawi to, że pomieszczenie będzie wydawało się bardziej przestronne. Warto też zaznaczyć, że światło padające z podłogi w stronę sufitu sprawia, że pomieszczenie wydaje nam się wyższe, dlatego połączenie niedużych opraw sufitowych z liniowym oświetleniem przypodłogowym to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań w wąskich i niewysokich pokojach dziennych.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki