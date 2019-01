W jakie sprzęty ogrodowe warto zainwestować zimą?

Pracę w ogrodzie kojarzą nam się raczej z miesiącami letnimi, wiosennymi i wczesnojesiennymi. Jednak także w zimie znajdziemy wiele zajęć, które powinny zostać wykonane, aby zapobiec ewentualnym problemom.

Podstawową czynnością zimą w ogrodzie jest oczywiście odśnieżanie. Właściwe radzenie sobie z opadami śniegu jest bardzo istotne dla dobrej kondycji naszego ogrodu. Podczas odśnieżania posesji w żadnym wypadku nie powinno się zrzucać śniegu na trawnik, ponieważ może to doprowadzić do gnicia trawy. W tych miejscach wiosną mogą pojawić się nieestetyczne obszary gołej ziemi. Tutaj potrzebne będą nam narzędzia do odśnieżania. Łopata, szufla i miotła powinny się znaleźć w każdej przy ogrodowej komórce. Korzystnym i zapobiegliwym rozwiązaniem są także odśnieżarki spalinowe. Powinny być one dostosowane do szerokości naszych ścieżek i chodników, ale też do ilości śniegu, który może spaść. Dysponując jedną niewielką łopatą czy szuflą, możemy mieć problemy z prawidłowym odgarnianiem śniegu, kiedy jego opady będą wyjątkowo obfite.

Zima to także niebezpieczna dla roślin zmiana temperatur. Słońce z jednej strony ogrzewa rośliny w ciągu dnia, a po zmroku następuje radykalny spadek temperatury. Warto więc sprawdzić stan osłon na krzewach i bylinach. Tam, gdzie trzeba, okrycie uzupełniamy. Najkorzystniej to uczynić słomą, gałązkami świerkowymi czy agrowłókniną. Tą ostatnia też warto kupić przed sezonem. Do wyboru mamy Agrowłókninę o gramaturze 23 i 50 gramów. Ta specjalistyczna włóknina nadaję się do zastosowań w ogrodnictwie i rolnictwie, głównie podczas zimy, ale można ją też używać wczesną wiosną i późną jesienią. Tworzy ona otulinę, wewnątrz której temperatura jest wyższa. W ten sposób zabezpiecza rośliny przed działaniem mroźnych wiatrów, zwłaszcza w bezśnieżne zimy. Agrowłóknina ta przepuszcza światło, pozwala lepiej kontrolować gospodarkę wodną, ograniczając wysuszanie roślin oraz przepuszczając wodę.

Powinniśmy też zadbać o zimowe bielenie drzew. W przypadku drzew owocowych to jeden z podstawowych zabiegów. Bielenie ochroni je przed zamarzaniem wody w szczelinach kory, powstaniem ran zgorzelinowych czy pęknięć pni. Aby właściwie wykonać to zadanie, musimy zainwestować w mleko wapienne, które sporządzamy, dobrze mieszając 2 kg wapna palonego z 10 litrami wody. Do tak przygotowanej zawiesiny można dodać gliny, gdyż zwiększy ona przyczepność preparatu do pni drzew. W sklepach ogrodniczych dostępne są też gotowe preparaty do bielenia pni w praktycznych, niedużych opakowaniach. Niezbędny nam będzie też duży pędzel z miękkim włosiem.

W zależności od położenia naszego ogrodu powinniśmy przemyśleć zabezpieczenie drzew przed zwierzętami. Tej krok wykonać powinni szczególnie ci działkowicze i właściciele domów jednorodzinnych, których ogrody sąsiadują z terenami zalesionymi. Musimy tutaj zainwestować w osłony na pniach oraz przyciąć najniżej położone gałęzie. Najczęściej ogryzane są młode drzewa owocowe o cienkiej jeszcze korze, takie jak wiśnie czy jabłonie.

