5 najlepszych seriali na babskie wieczory

Wieczór spędzony wraz z przyjaciółkami jest w stanie skutecznie poprawić nastrój. Jest to również doskonały moment, aby zacieśnić relacje, lepiej się poznać jednocześnie dobrze się bawiąc. Babski wieczór warto uzupełnić niebanalnym serialem, który wciągnie od pierwszych minut. Prezentujemy seriale dla dziewczyn, które doskonale sprawdzą się podczas wieczoru spędzanego z przyjaciółkami.

Seriale dla dziewczyn

Poniższa lista jest rzecz jasna subiektywna, ale myślę, że te propozycje sprawią, że każdy wieczór z przyjaciółkami będzie miły i udany.

Szefowa

Ten komediowy serial z 2017 każdego rozbawi do łez. Szefowa to serial stworzony na podstawie książkę autorstwa Sophii Amoruso. Opowiada on o historii młodej Sophie, która niespodziewanie zostaje zwolniona ze sklepu odzieżowego, w którym pracowała. Aby się utrzymać, postanawia zacząć sprzedawać ubrania vintage poprzez stronę eBay. Działalność ta przynosi Sophie satysfakcjonujące efekty, dlatego kobieta postanawia założyć swoją własną firmę i stać się dla siebie własną szefową. Obecnie powstał jeden sezon serialu składający się z 13 krótkich, trwających ok. 25 minut odcinków. Szefowa jest doskonałym serialem na babski wieczór, który można obejrzeć w całości w trakcie jednego seansu.

Wielkie kłamstewka

Wielkie kłamstewka jest komedio-dramatem z doskonałą obsadą. Wśród aktorek wcielających się w główne postacie znajdziemy Reese Witherspoon jako Madeline Martha Mackenzie czy Nicole Kidman jako Celeste Wright. Akcja serialu toczy się w spokojnym miasteczku Monterey. Oglądamy codzienne zmagania kobiet w średnim wieku, które borykają się z problemami z przyjaźnią, maltretowaniem, małżeństwem. Każda bohaterka posiada własne sekrety i tajemnice, które odkrywany z każdym kolejnym odcinkiem. Życie postaci zmienia się gdy dochodzi do zbrodni.

Serial Wielkie kłamstewka mimo podobieństwa tytułu nie ma związku z popularną serią Słodkie kłamstewka, jednak obie produkcje doskonale sprawdzą się podczas babskiego wieczoru. Recenzję serialu Słodkie kłamstewka, a także propozycje innych seriali dla dziewczyn, na wieczory spędzane z przyjaciółmi znajdziesz na https://serialowy.pl/rankingi/najlepsze-seriale-dla-dziewczyn-2856/.

Glow

Glow przypadnie do gustu każdemu miłośnikowi lat 80. Ten amerykański serial od Netflixa opowiada o grupie kobiet walczących w lidze wrestlingowej. Skupia się na historii Ruth, poczatkującej aktorce, która przez zbieg okoliczności trafia do miejskiej siłowni. Natrafia tam swoją byłą najlepszą przyjaciółkę emerytowaną aktorkę opery mydlanej Debbie Eagan. Serial spotkał się z pozytywnym odbiorem widzów i krytyków, dlatego zaplanowano tworzenie kolejnych sezonów serii. Za doskonałą scenografię i wyczyny kaskaderów Glow został nagrodzony również nagrodą Emmy.

Seks w wielkim mieście

Seks w wielkim mieście jest obowiązkowym serialem, który musi znać każda kobieta. W każdym odcinku mamy przyjemność oglądania i poznawania przygód czterech przyjaciółek. Szalone romantyczne historie wprowadzają nas w doskonały nastrój. Powstało 6 sezonów, co sprawia, że dobra zabawa trwa naprawdę długo. Seks w wielkim mieście został nagrodzony ponad 30 nagrodami i 100 nominacjami. To prawdziwy hit, który trzeba znać!

Gotowe na wszystko

Serial Gotowe na wszystko pokazuje, że nawet przykładne gospodynie domowe skrywają liczne zaskakujące, a niekiedy szokujące tajemnice. Poznajemy historię pięciu przyjaciółek mieszkających na tym samym amerykańskim przedmieściu. Ich spokojne życie zupełnie zmienia się, gdy jedna z nich popełnia samobójstwo, pozostawiając po sobie tajemniczy liścik. Przyjaciółki postanawiają odkryć, jakie sekrety skrywała ich znajoma. Serial jest mieszanką komedii, kryminału, dramatu, dlatego każdy znajdzie w nim cos dla siebie.

Są też inne seriale dla dziewczyn, które doskonale sprawdzą się podczas babskiego spotkania. Oprócz nowych produkcji, warto sięgnąć również po ponadczasowe klasyki, które mimo upływu lat wciąż bawią do łez.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki