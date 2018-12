Jak wybrać idealną obrączkę?

Od stuleci symbolem wierności, wzajemnej miłości i trwałości są obrączki. Są symbolem, który przypomina przyrzeczenie złożone ukochanej osobie w dniu ślubu. Jakie obrączki wybrać, aby można je było nosić przez wiele lat?

Materiały, z których wykonywane są obrączki

Jedną z cech, którymi powinny wyróżniać się obrączki jest trwałość. Dlatego od zawsze obrączki wykonywane są z metalu. Już od bardzo dawna zdecydowanie najczęściej jako materiał na obrączki wybierane są metale szlachetne. Wśród nich oczywiście najbardziej popularne jest złoto. Jeszcze kilkanaście lat temu jubilerzy wykonywali obrączki tylko z żółtego złota. W zależności od tego, jak aktualnie panowała moda, były one bardzo szerokie lub wąskie. Dzisiaj osoby, które stają na ślubnym kobiercu nie wybierają już bardzo szerokich obrączek. Współczesne obrączki są zdecydowanie bardziej subtelne niż te sprzed trzech czy czterech dekad. Najczęściej kupowane są obrączki o próbie 585. Rzadziej kupowane są te, na których została wybita niższa lub wyższa próba. Dzisiaj coraz częściej w sklepach jubilerskich wybierane są obrączki nie z żółtego, ale białego złota. Są to obrączki bardzo eleganckie, ale zawierają one dodatek niklu. Jeśli więc przyszła panna młoda czy pan młody mają uczulenie na nikiel, powinni raczej wybrać obrączki z żółtego złota albo szukać takich, które zamiast niklu mają dodatek palladu. Pallad ma barwę szaro-białą. To metal szlachetny, który jest stosunkowo słabo znany, obrączki z palladu kupowane są raczej rzadko. Warto jednak wiedzieć, że obrączki z palladu o próbie 500 będą bardzo trwałe. Do produkcji obrączek wykorzystywana jest także platyna. Jest to najbardziej szlachetny metal, jego cena jest więc bardzo wysoka. Na obrączki z platyny mogą więc pozwolić sobie tylko osoby bardzo zamożne. Inne mniej popularne metale do produkcji obrączek to srebro i tytan.

Jaka masa obrączki?

O tym czy obrączki będą komfortowe w codziennym noszeniu zadecyduje ich waga. Będzie ona miała również wpływ na ich szerokość,grubość i oczywiście na cenę. Bardziej wygodne w użytkowaniu, mniej podatne na uszkodzenia są obrączki szerokie i grube. Jednak grubość obrączki nie powinna przekraczać 1,5 milimetra, a szerokość 5 milimetrów. Wybór szerokości i grubości obrączki jest oczywiście kwestią gustu; dzisiaj obrączki szerokie są niemodne. Wewnętrzne krawędzie obrączek powinny zostać ścięte; dzięki temu obrączka nie będzie kaleczyła palców.

Jak dobrać rozmiar obrączki?

Obrączka powinna być dopasowana pod względem rozmiaru. Wybierając się do sklepu należy pamiętać o tym, aby palce mierzyć używając miarki pomiarowej, której szerokość jest taka sama jak szerokość obrączki, którą planujecie zakupić. Nie zawsze obrączka wąska mierzona miarką pomiarową szeroką musi pasować na palec. W przypadku, gdy pomiar dokonywany jest miarką węższą niż obrączka, należy kupić obrączkę, która będzie o jeden numer większa. Warto też pamiętać o tym, że w wielu sytuacjach palce puchną. Nie zawsze więc uda się kupić obrączkę, która pasuje idealnie.

Kategoria artykułu: Ciekawostki