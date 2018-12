Czym jest inteligentny dom?

Coraz częściej słyszy się o budowaniu domów opartych na zasadzie „smart”, co oznacza wprowadzenie inteligentnych technologii do domowego zacisza. Powstaje zatem mnóstwo pytań dotyczących zastosowania, funkcjonalności i przede wszystkim zalet oraz wad takiego rozwiązania, o czym szczegółowo piszemy w poniższym artykule.

Inteligentny dom w skrócie

Na samym początku chcemy po krótce opisać czym w rzeczywistości jest inteligentny dom i dzięki temu będziemy mogli określić jakiego rodzaju budynki mogą zyskać podobną nazwę. Przede wszystkim chodzi o zastosowanie wewnątrz, jak i na zewnątrz nowoczesnych technologii i systemów opartych na wysoko zaawansowanych technikach nauki, dzięki którym domownicy czują się komfortowo i bezpiecznie.

Mamy tutaj na myśli trzy podstawowe systemy zarządzania budynkiem, które można zauważyć we współczesnym budownictwie:

BMS (Building Management System)

IBMS (Integrated Building Management System)

IIBMS (Intelligent Integrated Building Management System)

Czym się wyróżnia dom typu „smart”?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej koniecznym warunkiem do spełnienia jest posiadanie w sobie nowoczesnych technologii, których głównym zadaniem jest zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa i komfortu, ale poza tym inteligentny dom ma pełnić funkcję energooszczędną i właśnie na tej cesze kładziony jest szczególny nacisk w obecnych czasach.

Cała wbudowana automatyka ma umożliwić kontrolę i sterowanie poszczególnymi elementami gospodarstwa domowego w jak najbardziej wygodny sposób. Jednak najważniejszym ich zastosowaniem jest energooszczędność oraz ekologiczny charakter, który stał się nawet wymagany poprzez unijne dyrektywy. W rezultacie wszystkie kraje UE od 2021 roku mają obowiązek opracowywać takie projekty domów, aby ich zużycie energii wynosiło zero. Niemożliwym jest już zatem wprowadzenie podobnych zmian wyłącznie z użyciem takich standardowych systemów jak termoizolacja albo termomodernizacja.

Obecnie stosowane systemy pozwalają między innymi na ograniczenie emisji spalin i pyłów szkodliwych dla środowiska, jednocześnie obniżają się koszty związane z eksploatacją urządzeń grzewczych czy innych urządzeń typu AGD.

W rezultacie można sobie wyobrazić jak wiele zyskujemy dzięki podobnym rozwiązaniom, które nie opierają się już na zwykłych instalacjach elektrycznych we Wrocławiu, które są opracowywane w tradycyjny sposób, ale również łączą się z nowoczesnymi technologiami i automatycznym sterowaniem. Właśnie dzięki możliwość indywidualnego dopasowania funkcjonalności tego systemu, użytkownicy zyskują maksymalny komfort i wygodę. Ponadto zwiększa się bezpieczeństwo za pośrednictwem nowszych system alarmowych i antywłamaniowych, które zapewniają nam spokój i pewność.

Można tutaj z pewnością mówić o oszczędzaniu – nie tylko energii, ale również pieniędzy, ponieważ bardzo często używane są instalacje solarne, centralnego ogrzewania albo pompy ciepła z wymiennikiem. Wszystko to sprowadza się ostatecznie do zmniejszenia kosztów eksploatacji, co będzie odczuwalne dla wszystkich domowników, podobnie jak wszelkie inne udogodnienia związane chociażby z kinem domowym, oświetleniem albo klimatyzacją regulowaną według potrzeb.

