Witamina D3 – dlaczego organizm aż tak jej potrzebuje?

Nie jest nowatorskim odkryciem, że ludzki organizm do prawidłowego funkcjonowania wymaga regularnego dostarczania cennych składników w postaci licznych minerałów i rozmaitych witamin. Jest to zupełnie naturalne, ale niestety nie każdy zdaje sobie sprawę, w czym zawarte są konkretne substancje warte uwzględnienia w codziennej diecie. Jednym z takich kluczowych składników potrzebnych do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia jest witamina D3, na braki której Polacy cierpią najczęściej.

Cztery pory roku

Niestety, ze względu na panujący klimat w naszym kraju bardzo długo jesteśmy narażeni na niedobory charakteryzowanego składnika, ponieważ D3 to witamina słońca, jaka pozyskiwana jest w ramach procesu produkcji z cholesterolu, w momencie gdy wystawiamy ciało na słońce. Nie musimy się opalać, aby ją czerpać – wystarczy częste spacerowanie na świeżym powietrzu. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż sezon wiosenno-letni, gdy intensywniej praży trwa zaledwie parę miesięcy, przyda się zadbać o odpowiedni poziom witaminy D3 także drogą suplementową. Jedną z marek proponujących wyselekcjonowane preparaty najlepszej klasy jest Swanson. Konsument ma do wyboru różnorakie pojemnościowo specyfiki w postaci zarówno tabletek, jak i kropli.

Wszechstronność działania

Co wpływa na aż tak duże zapotrzebowanie organizmu na opisywaną witaminę D3? Jej rola jest bardzo rozległa – od hamowania chorób nowotworowych, aż do budowania struktury kości, wpływając na ich właściwy rozwój i mineralizację. Co więcej, wspomaga pracę mięśnia sercowego, gwarantuje normowanie poziomu wody i przyspiesza przemianę materii, zatem sprzyja utrzymaniu nienagannej sylwetki. Jest istotna do należytego funkcjonowania układu krążenia. Odpowiada za gospodarkę wapniowo-fosforową.

20 minut w kilka sekund

Teoretycznie, specjaliści mówią, iż wystarczające jest nawet dwudziestominutowe przejście się na zewnątrz w godzinach przedpołudniowych, aby organizm nałapał wystarczającą ilość witaminy D3. Niemniej jednak nie każdy poranek jest na tyle słoneczny, żeby to, co w teorii sprawdziło się w praktyce. Poza tym, nie wszyscy mamy sposobność swobodnego, relaksującego spacerowania, tym bardziej akurat w tej części dnia, kiedy przeważnie siedzimy w pracy, mając do czynienia raczej ze światłem sztucznym aniżeli naturalnymi promieniami słońca. W takich przypadkach, dużo wygodniejszym i bardziej sprawdzonym rozwiązaniem okazuje się inwestycja w dobrej jakości preparaty witaminowe takie jak wspomniane suplementy diety od Swanson, które pozwolą uzyskać dokładnie te same, a może i pewniejsze i lepsze efekty w zaledwie parę sekund, jakie potrzebne są nam na połknięcie kapsułki i popicie jej szklanką wody. Ci, którzy cierpią na duże niedobory witaminy D3 lepiej, aby zainwestowali w o wiele bardziej przyswajalną postać – kropelki – jakie aplikowane za pomocą praktycznej pipetki pozwolą na lepsze wchłonięcie się składnika.

