Sztaplarka czy wózek widłowy? A może…? Zobacz sam!

Szukasz informacji na temat wózków widłowych a wciąż przewija się wśród nich termin “sztaplarka”? Nie wiesz co oznacza to sformułowanie? Jak mają się sztaplarki w porównaniu do widlaków? Tego wszystkiego i wiele więcej dowiesz się w poniższym artykule! Zapraszamy!

Przedsiębiorcy czy operatorzy znający się lepiej na temacie pewnie uśmiechną się pod nosem na widok powyższego tytułu. Jednak znaczna liczba osób spoza środowiska nie ma zielonego pojęcia, czym są sztaplarki, ani tym bardziej gdzie się je wykorzystuje. Rozwiązanie tej zagadki będzie proste.

Jak powstały sztaplarki?

Sama nazwa “sztaplarka” pochodzi od wyrazu “sztapel”. Czym jest sztapel? Sztapel to ładunek (np. stos worków, skrzyń, desek) ułożony warstwami. Innym słowem, powstałym na bazie tego wyrazu jest “sztaplowanie” – określające czynność układania towaru.

Początkowo terminologia ta była stosowana głównie w stosunku do przeładunku czy załadunku towarów, które przybyły do portów drogą morską. Sztaplarki stanowiły urządzenia, o napędzie mechanicznym, przystosowane do unoszenia towarów, przemieszczania ich na niewielkie odległości (w celu rozładowania towarów z łodzi czy statku do magazynu lub do innego środka transportu). Brzmi znajomo? Więcej o sztaplarkach dowiecie się z dalszej części artykułu!

Sztaplarka czy wózek widłowy?

Co obecnie stało się ze sztaplarkami? Dlaczego po wpisaniu tego hasła w wyszukiwarkę pojawiają się oferty wózków widłowych? To proste! Sztaplarki to nic innego jak wspomniane popularne wózki widłowe! Nazwy te mogą być stosowane obecnie zamienne, choć znacznie częściej współcześnie używa się jeszcze jednego terminu, a mianowicie “widlak”.

Najbardziej popularne typy sztaplarek i ich wykorzystanie

Zarówno niegdyś w portach, jak i obecnie, wyróżnić można najpopularniejsze typy sztaplarek, jakimi są sztaplarki elektryczne, spalinowe oraz sztaplarki boczne. Można też wspomnieć o sztaplarkach do palet – czyli takich jak tutaj wózkach paletowych.

Wszystkie typy napędzane są wydajnymi silnikami, a ich parametry zależą od modelu i rodzaju urządzenia.

Zdecydowanie najczęściej wykorzystywanymi urządzeniami są sztaplarki o napędzie spalinowym oraz elektrycznym, które wykorzystuje się powszechnie zarówno:

– w magazynach;

– na składach budowlanych;

– w centrach logistycznych oraz centrach dystrybucji;

– w różnego typu przedsiębiorstwach i zakładach pracy, gdzie niezbędny jest transport dużych i/lub ciężkich elementów.

Ponadto, sztaplarki wciąż wykorzystywane są także przy przeładunku w portach oraz innego rodzaju miejscach zajmujących się załadunkiem, rozładunkiem i kompletacją zamówień.

Ceny sztaplarek

W przypadku wózków widłowych ceny uzależnione są od wielu czynników. Pierwszym z nim jest stan pojazdu – ceny nowych wózków zdecydowanie różnią się od cen sprzętów używanych.

Co oczywiste, ważnym czynnikiem jest także marka pojazdów oraz ich konkretny model. A także dodatkowe wyposażenie oraz opcje np. serwisowania czy przedłużonej gwarancji.

Spośród różnych typów wózków, z największymi kosztami związany jest zakup nowej sztaplarki bocznej, za którą trzeba zapłacić od ok 150 000zł. Znacznie niższe są ceny sztaplarek tradycyjnych, czołowych – koszt elektrycznej to od ok 75 000 zł wzwyż, natomiast spalinowej – od 65 000zł.

Znacznie niższe są ceny używanych sprzętów tego typu. Dlatego decydując się na zakup, warto sprawdzić także oferty wózków widłowych używanych, dostępnych np. tutaj. Bywa, iż sztaplarki używane, w bardzo dobrym stanie i gotowe do zarejestrowania, można znaleźć w cenie niższej nawet o 60-70%.

Istnieje jeszcze jedna opcja, która pozwala zaoszczędzić przedsiębiorstwu pieniądze, a mowa tu o wynajmie wózków widłowych.

Wynajem sztaplarek – czy się opłaca?

Wiele firm obecnie, w przypadku prac wykonywanych tylko sezonowo, szuka rozwiązania innego niż zakup sztaplarek. Może to być wynajem wózków widłowych lub outsourcing. Czy jest to opłacalne?Zdecydowanie tak! Wypożyczając sztaplarkę, czas wynajmu możesz dopasować indywidualnie, zwykle nie musisz martwić się serwisowaniem czy ewentualnymi naprawami sprzętu (o ile nie wynikają z nieprawidłowego użytkowania), masz także możliwość wliczenia kosztów najmu do kosztów uzyskania przychodu przez Twoją firmę!

Jak wyglądają koszty jeśli chodzi o ofertę outsourcingu? Co oczywiste, mogą rozkładać się one różnie. Jednak uogólniając:

– wynajem pojazdów o udźwigu do 1 tony – to koszt od 1000zł wzwyż;

– pojazdy do 2 ton – od ok. 1500zł;

– sztaplarki o udźwigu do 3 ton – ok 2000zł itd.

Oczywiście każda wypożyczalnia stosuje własny cennik, zależny także od oferty sztaplarek do wypożyczenia.

Podsumowanie

Sztaplarki to niezwykle przydatne i uniwersalne urządzenia, które sprawdzają się podczas wykonywania prac związanych z transportem bliskim. Na rynku dostępne jest obecnie dużo modeli różnych marek, które dają bogaty wybór i sporo możliwości związanych zarówno z zakupem sprzętów nowych, używanych, jak i wynajmu.

Chcesz wiedzieć więcej o sztaplarkach? Przeczytaj tutaj!

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki