Czemu służy tlenoterapia? Praktyczny przewodnik

Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się zupełnie niemożliwym, aby osoby cierpiące na poważne i zagrażające zdrowiu, a nierzadko nawet i życiu choroby płuc oraz dolegliwości sercowe, miały alternatywę leczenia w warunkach domowych. Dziś jak najbardziej jest to realne, a wszystko za sprawą ogromnego kroku na przód w medycynie, a ściślej dziedzinie szeroko rozumianej pulmonologii. Od czasu, gdy wymyślono tlenoterapię z zastosowaniem wysokiej klasy sprzętu zwanego koncentratorem, wzrósł poziom komfortu wszystkich pacjentów walczących ze schorzeniami oskrzelowymi, naczyniowymi i płucnymi.

Innowacyjna metoda standardem

Obecnie tlenoterapia, w której wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia określane mianem koncentratorów tlenu, to podstawa leczenia osób walczących z niewydolnością oddechową. Powody zachorowania nie mają tu w zasadzie większego znaczenia- od przewlekłego zapalenia płuc, do obturacyjnej choroby wynikłej z nadmiernego palenia papierosów. Jak wskazują najnowsze wyniki badań, wyłącznie w Polsce, na POCHP choruje łącznie ponad dwa miliony ludzi! Dzięki tlenoterapii w nowoczesnym wydaniu, nie ma kłopotu z koniecznością przebywania w szpitalu, co nie tylko wpływa korzystnie na wygodę samego pacjenta, ale także pozwala na zwolnienie łóżek w placówkach zdrowotnych. Tlenoterapia domowa to prawdziwy strzał w dziesiątkę pod każdym względem, ale żeby móc ją stosować, niezbędne okazuje się wyposażenie w potrzebny do tego koncentrator tlenu. Na szczęście pacjent nie jest zdany na wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, ponieważ wraz z rozwojem tlenoterapii, jak grzyby po deszczu wyrastać zaczęły kolejne wypożyczalnie medyczne proponujące usługi wynajmu omawianych urządzeń. Jednym z przykładów takiej firmy jest chociażby Elektrotechmed, który dodatkowo prowadzi serwis koncentratorów.

Działanie w kilku słowach

Wykonywanie tlenoterapii jest banalnie proste, o ile dysponuje się certyfikowanym, sprawdzonym i właściwie działającym sprzętem. W praktyce to nic innego jak dostarczanie organizmowi chorego pacjenta odpowiedniej porcji tlenu. W ten sposób dotlenione w wystarczający sposób zostają wszelkie komórki, które nie mają wystarczającej dawki gazu na co dzień, w naturalny sposób. Ponadto, warto zwrócić uwagę na to, iż w wielu przypadkach omawiane koncentratory okazały się narzędziem ratującym ludzkie życie. Dlaczego? Jedynie pięć minut niedotlenienia może prowadzić do zupełnie nieodwracalnych zmian w mózgu!

Sposób użytkowania

Działanie koncentratora tlenu jest bardzo łatwe. To dużo mniej skomplikowane urządzenie niż butla tlenowa, także wykorzystywana w tlenoterapii. Profesjonalne sprzęty takie jak przykładowo te od Elektrotechmed, dysponują specyficznymi wymiennikami ciepła, które umożliwiają ogrzanie tlenu zanim trafi on do płuc poddawanego zabiegowi. W nich znajduje się też specjalny nawilżacz gwarantujący wilgotność gazu. Dzięki filtrom zaś nie ma obaw o to, że do organizmu przedostaje się zanieczyszczona mieszanka tlenu.

(tekst sponsorowany)

