Jakie rękawice motocyklowe wybrać?

Rękawice motocyklowe należą do podstawowego wyposażenia każdego fana dwóch kółek. Patrząc na oferty sklepów można dostać białej gorączki – mnogość materiałów, krojów, kolorów oraz producentów utrudniać może nawet wieloletniemu motocykliście wybór. Warto więc rzucić rękawicę temu wyzwaniu i wybrać idealny dla siebie zestaw. Czym się kierować?

Rękawice: sportowe, ale ze skóry czy syntetyku? – wieczne dylematy kupującego.

Motocykliści do wyboru mają olbrzymi zestaw rękawic. Przebierać można w materiałach, krojach i kolorach. Najważniejsze jest jednak wyróżnienie kilku podtypów rękawic motocyklowych:

Sportowe,

Turystyczne,

Długie,

Krótkie,

Zimowe,

Off Road,

Uniwersalne.

Do wyboru mamy również wiele materiałów: skóra lub różnorakie tekstylia. Modele skórzane jak na przykład te oferowane prze markę Held gwarantują elegancję, wyższą wytrzymałość oraz komfort – nie zawsze one jednak pasują każdemu z motocyklistów.

Inne istotne kryteria wyboru rękawic motocyklowych

Jeżdżący na motocyklach winni patrzeć nie tyle na przeznaczenie danego typu rękawic, a raczej na kwestie związane z komfortem i dopasowaniem rękawic. Niezwykle istotne okazuje się to w przypadku modeli sportowych, które muszą z jednej strony chronić ręce, z drugiej zaś gwarantować dobre czucie manetki i komfortową obsługę przycisków sterowania oraz hamulca – stąd zawsze należy mierzyć wybierane przez nas rękawice na motocykl.

Kupujący winien również uwzględnić swoje preferencje – czy jeździć będziemy w każdych warunkach, czy wyłącznie w czasie optymalnej pogody. W przypadku jazdy w trakcie deszczu potrzebne nam będą rękawice wodoodporne, wykonane z oddychającego i nieprzepuszczającego wody materiału, oczywiście z zamontowaną membraną jak a przykład produkty marki SHIMA. Wiele z podtypów rękawic zabezpieczonych dodatkowo jest Teflonem, Goretexem oraz niekiedy – Kevlarem.

Hel czy Shima to tylko wierzchołek góry producentów, którzy oferują wysokiej jakości rękawice motocyklowe – na uwagę zasługują również produkty marek takich jak Alpinestars, bardziej budżetowy Rebelhorn czy Fox.

Dobór długości i szerokości rękawic ma znaczenie ze względu na komfort podróżowania na motorze. Dobre na lato krótkie rękawiczki świetnie sprawdzą się w każdych warunkach – mogą one być wzbogacone o demontowaną membranę oraz specjalne nakładki ochronne dla nadgarstków, grzbietów rąk i kości łódeczkowatej, która łatwo ulega złamaniom w trakcie uderzenia lub szorowania po asfalcie.

W trakcie przymiarki trzeba zwracać uwagę na samopoczucie w danym modelu, odległość wolnego materiału od końca opuszek – nie powinno go być. Oprócz tego zwrócić uwagę trzeba na ewentualne zagięcia i pofałdowania, co wskazywać może na zbyt duży rozmiar wybranych rękawic motocyklowych.

Tak de facto, wybór udanych rękawic motocyklowych nie jest niczym łatwym. Trzeba przymierzyć wiele modeli i przede wszystkim – zastanowić się, które rozwiązania techniczne najbardziej będą nam odpowiadały przy decydowaniu się na kupno własnych rękawiczek motocyklowych. Przymiarki i fachowa konsultacja powinny załatwić sprawę w 100 procentach! Dlatego zapraszamy do stacjonarnego sklepu znajdującego się najbliżej Twojej miejscowości, a dla wstępnego rozeznania warto zajrzeć na rękawice nas stronie 4ride.pl, do kategorii pełnej tego typu asortymentu, gdzie każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego.

