Wrocław na weekend – gdzie zjeść?

Wrocław to nie tylko miasto zachwycające pięknym rynkiem czy pełne krasnali, których można szukać podczas zwiedzania. Pełno w nim także niesamowitych restauracji czy kawiarni z ciekam menu, dzięki czemu aż trudno zdecydować się, gdzie najlepiej zjeść obiad, a gdzie udać się na deser. Które miejsca są najbardziej warte uwagi?

Piec Na Szewskiej

Piec Na Szewskiej przez wiele osób uważany jest za najlepszą pizzerię we Wrocławiu, a nawet w Polsce. Co prawda w ciągu ostatnich lat w kraju pojawiło się wiele innych pizzerii cieszących się dużym uznaniem. Nie zmienia to jednak faktu, że Piec Na Szewskiej podbił serca wielu miłośników neapolitańskiej kuchni i prawdziwej włoskiej pizzy.

Panczo

Dobry obiad we Wrocławiu można zjeść też w słynnym Panczo, szczególnie jeśli jest się fanem kuchni meksykańskiej. Panczo zaczynało jako food truck, teraz ma już swój własny lokal, do którego przybywają tłumy. Zachwyca kolorowym wystrojem, który pozwala poczuć się jak w Meksyku, ale największym atutem są oczywiście serwowane dania. To miejsce dla wszystkich miłośników taco, quesadilli, rollosów i enchiladas w nieoczywistym wydaniu.

Wok In

Wok In jest miejscem idealnym dla osób, które uwielbiają azjatycką kuchnię. Wyróżnia się na tle innych propozycji tego rodzaju przede wszystkim dzięki prostemu konceptowi. Poszczególne składniki wybiera się tu w pięciu krokach, komponując swój własny obiad. Na początek trzeba wybrać sos, potem zadecydować, czy w misce znajdzie się tofu, mięso czy krewetki, a także wybrać makaron lub ryż i jeszcze cztery dowolne warzywa. Dzięki temu można skomponować potrawę zgodną z własnymi wymaganiami.

Osiem Misek

To miejsce dla wszystkich fanów eksperymentowania w kuchni i jedzenia w przystępnych cenach. Dużą popularnością cieszy się chociażby bułka na parze z pulled pork wzbogacona szczypiorem, orzeszkami ziemnymi, chilli i sosem. Do wyboru są także michy z sajgonkami czy złożone z buł maślanych. Warte uwagi są także buły z boczkiem czy z krewetką w panko albo ramen i pad thai.

A co na deser?

Po obiedzie zazwyczaj przychodzi ochota na coś słodkiego, dlatego warto pomyśleć jeszcze o miejscu na deser. Świetną propozycją jest Bite a Donut – najlepsze pączki we Wrocławiu. Jak sama nazwa wskazuje, w kawiarni przy ulicy świętego Mikołaja serwowane są donuty, a nie tradycyjne pączki, dzięki czemu lokal wyróżnia się na tle pozostałych propozycji we Wrocławiu. Uwagę przyciągają też propozycje smakowe – oprócz tradycyjnych pączków z lukrem czy z cukrem pudrem można znaleźć tu także pyszne pączki z cynamonem. Miłośnicy dużej ilości słodkości powinni z kolei sięgnąć po donuty M&M’s karmelowe czy z mascarpone z truskawką.

