Chwilówki – jak wyjść ze spirali długów?

Chwilówki to krótkoterminowe pożyczki, które są obecnie niezwykle popularne. Decydują się na nie przede wszystkim te osoby, które nie lubią wypełniania stosu formalności i czekania na przelew. Jest to charakterystyczne dla tradycyjnych banków, a udzielające chwilówek parabanki działają na nieco innych zasadach. Łatwość otrzymania pożyczki wiąże się jednak z mniejszym bezpieczeństwem – niektórzy zaciągają kilka równoległych zobowiązań i mają trudności z ich spłatą. Jak wyjść z chwilówek?

Chwilówki – na co uważać?

Chwilówka to krótkoterminowa pożyczka, która charakteryzuje się szybkością udzielania, jak i koniecznością dość szybkiej spłaty. W tej chwili nie wszyscy mogą swobodnie udać się do banku i otrzymać w nim kredyt. Inne zobowiązania finansowe, niezbyt korzystna historia kredytowa, albo po prostu brak czasu sprawiają, że wiele osób postanawia zgłosić się raczej do instytucji pozabankowych po pożyczkę. Instytucje takie zwą się również parabankami – i działają na nieco innych, chociaż podobnych zasadach jak tradycyjne banki. Niektóre nie sprawdzają wcale historii klienta w BIK czy KRD – mogą zatem udzielić kredytu nawet osobom z nieciekawą historią pożyczek. Stawiają też mniejsze wymagania przed potencjalnymi dłużnikami oraz pożyczają pieniądze bez zbędnych formalności. Często wymagana suma trafia bardzo szybko na konto bankowe klienta. Do parabanków zgłaszają się też osoby, które chcą pożyczyć niewiele – na przykład 500 złotych. W zwykłych bankach raczej kredyty opiewają na wyższe kwoty.

Jak wyjść z chwilówek?

Dosyć proste zasady, możliwość wzięcia pożyczki na dowód, przez internet, a nawet kilku chwilówek jednocześnie, mogą spowodować popadnięcie w spore długi. Dłużnicy zaciągają później kolejne pożyczki, żeby wyjść ze spirali zadłużenia, ale z czasem sytuacja się pogarsza. Dlatego warto dobrze przemyśleć swoją zdolność kredytową – czy będziemy w stanie spłacić zadłużenie. Jeśli jednak już wzięliśmy podobne kredyty krótkoterminowe, to jak wyjść z chwilówek? Sposobów jest kilka! Można zdecydować się na zaciągnięcie większego kredytu w tradycyjnym banku, którego spłata byłaby rozłożona na dłuższy okres czasu. W chwilówkach najgorsze jest to, że czas błyskawicznie mija i trzeba je spłacać. To kredyty na 15, 30 czy na przykład 60 dni. Ze zwykłego kredytu można spłacić chwilówki, a następnie spokojnie już regulować jego kolejne raty. Można też poszukać banku, który zgodziłby się na konsolidację naszych zobowiązań – w tym także chwilówek. Kiedyś takich ofert nie było – w tej chwili można je już znaleźć.

Chwilówka na spłatę chwilówki?

Nie wolno dopuścić do tego, żeby chwilówka się przedawniła – są to bowiem kredyty dość wysoko oprocentowane. Jeśli wiemy, że nie zdążymy ze spłatą, opłaćmy przedłużenie pożyczki. Cena uzależniona jest od konkretnej kwoty, jaką pożyczyliśmy, ale zwykle nie są to wielkie wydatki. W ten sposób otrzymamy dodatkowy czas, by zdobyć potrzebne pieniądze. Jeśli ktoś zastanawia się jak wyjdzie z chwilówek, może też zaciągnąć kredyt w parabanku – ale na dłuższy czas. Są kredyty na przykład na 2 czy 4 lata – przeznaczone dla tych, którzy nie otrzymają ich w banku. Dla niektórych osób to zapewne jedyne rozsądne rozwiązanie.

Artykuł został stworzony dzięki serwisowi SplataChwilowek.pl – sprawdź jak wyjść z chwilówek.

(tekst sponsorowany)

