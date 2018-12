Czym wyczyścić pralkę? Najbardziej skuteczne sposoby na mycie pralki

Wraz z upływem czasu w bębnie pralki gromadzą się resztki płynu i proszku do prania, które sprzyjają rozwojowi pleśni i wydzielaniu nieprzyjemnego zapachu. Aby przywrócić świeżość wypranych ubraniom, wystarczy ją regularnie myć. Czym wyczyścić pralkę? Sprawdź najbardziej skuteczne sposoby na mycie pralki!

Jak wyczyścić bęben pralki?

Bęben to główny element pralki, na którym powinniśmy się skupić w pierwszej kolejności. Dlaczego? W większości przypadków nieprzyjemny zapach wydobywający się z pralki jest efektem gromadzenia się pleśni w bębnie. Wysoka temperatura i wilgotność sprzyjają rozwojowi bakterii w pralce. Nie należy tego lekceważyć, ponieważ pleśń może przenieść się również na nasze ubrania.

Aby temu zapobiec należy dokładnie wyczyścić gumę uszczelniającą, którą znajdziemy przy otworze bębna. To właśnie ona jest największym siedliskiem bakterii i zanieczyszczeń. Do usunięcia osadu możemy wykorzystać starą szczoteczkę do zębów, środki czystości i gorącą wodę. Następnie wewnątrz pralni umieszczamy specjalną tabletkę, przeznaczoną do czyszczenia urządzenia. Alternatywą może być mycie pralki octem lub sodą – wlewamy szklankę octu lub 0,5 kg sody do bębna i włączamy program z maksymalną temperaturą. Aby usunąć nieprzyjemny zapach środków, uruchamiamy szybkie płukanie. Dzięki temu usuniemy nie tylko zabrudzenia, ale też odświeżymy zapach naszej pralki. Chcesz się dowiedzieć więcej na temat mycia pralki octem – sprawdź tu!

Czym wyczyścić pralkę – proste sposoby na mycie dozownika

Regularne mycie dozownika pralki ma istotne znaczenie dla utrzymania urządzenia w dobrym stanie. W tym miejscu też gromadzą się zanieczyszczenia w postaci resztek płynów do płukania i osadu z proszku, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość naszych ubrań. W związku z tym warto czyścić dozownik pralki przynajmniej co 2 miesiące, a jeśli często korzystamy z pralki, raz na miesiąc.

Na początku usuwamy dozownik i opłukujemy go gorącą wodą. Przy pomocy wilgotnej ściereczki, szczotki lub gąbki usuwamy pozostałości detergentów do prania. Trudniejszym wyzwaniem będzie natomiast pozbycie się pleśni znajdującej się w dozowniku. W tym przypadku będziemy musieli wykorzystać specjalne preparaty lub płyn do mycia naczyń do jej usunięcia.

Mycie filtra pralki

Włosy, kurz, zmechacenia, drobinki tłuszczu… wszystkie te zabrudzenia zbierane są przez filtr podczas prania. Z biegiem czasu może dojść do jego zablokowania i ostatecznie do powstania nieprzyjemnego zapachu i przeniesienia zanieczyszczeń na ubrania. W skrajnych przypadkach zapchany filtr może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Aby tego uniknąć, wystarczy regularnie czyścić i wymieniać filtr – najlepiej raz na kilka tygodni. Filtr jest zlokalizowany z przodu pralki. Większość producentów zasłania go specjalną klapką. Wyczyszczenie tego elementu może sprawić nam wiele trudności, szczególnie gdy nie wymienialiśmy go od dłuższego czasu. W tym przypadku warto zaopatrzyć się w miskę lub szmatkę, które zapobiegną wydostaniu się nadmiaru wody. Po usunięciu przesłony filtra, zajmujemy się wyciągnięciem wszelkich zanieczyszczeń, które go blokują. Na samym końcu przemywamy go gorącą wodą lub detergentem. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu filtra, ponownie montujemy go w pralce.

Jak usunąć kamień z pralki automatycznej?

Jeśli korzystamy z twardej wody do prania, naszym problemem może okazać się również kamień osadzający się na elementach wewnątrz urządzenia. Zaniedbanie może nawet doprowadzić do pogorszenia ich działania. Wtedy nasza pralka będzie pobierała więcej energii elektrycznej, aby mogła sprawnie funkcjonować.

Jak usunąć kamień z pralki automatycznej? W tym celu możemy zastosować specjalne środki do czyszczenia wnętrza zbiornika z kamienia.

