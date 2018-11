Dron jako prezent na Święta – jak wybrać dron dla początkującego i profesjonalisty?

Do niedawna były to nieosiągalne i tajemnicze cuda. Dzisiaj całkiem popularne zabawki dostępne dla każdego, ale też narzędzia dla profesjonalistów. O czym mowa? Są to oczywiście drony. W czasie Świąt jest to jeden z ciekawszych pomysłów na prezenty. Co kupić dla dziecka, a co dla profesjonalisty? Na jakich kwestiach skupiać się przede wszystkim?

Klęska urodzaju

W gruncie rzeczy drony to bardzo proste urządzenia. Ot, specyficzne helikopterki, pod którymi podwieszone jest trochę elektroniki. Ten banalny model sprawił, że na rynku mamy obecnie zatrzęsienie producentów dronów i próbę stworzenia masy nisz poprzez akcentowanie róznych możliwości takich urządzeń. Naprawdę można się w tym pogubić i dlatego postaramy się tutaj przybliżyć najważniejsze kwestie i w ten sposób pomożemy zrozumieć, czego kupiec może naprawdę chcieć i na co powinien stawiać.

I. Bateria – Wielkość baterii to czas przebywania urządzenia w powietrzu. Zabawka dla dzieci może latać około 2 minut, po czym wymieni się akumulator i znowu polata 2 minuty. To wystarczy. Profesjonalista będzie potrzebował znacznie większych baterii, ale każdy wzrost pojemności akumulatora jest okupiony wzrostem masy urządzenia. Każda dodatkowa minuta to coraz większy koszt drona.

II. Prędkość poruszania się – To jak szybko dron jest w stanie latać, wcale nie jest specjalnie ważne. Różnice w typowych modelach nie są zbyt duże. Różnicę stanowią modele wyścigowe, które jednak są bardzo drogimi, specyficznymi zabawkami.

III. Zwrotność i zdolność do manewrowania – Zdolność do kontroli nad dronem to złożona kwestia, ponieważ tak naprawdę oznacza ona obecność lub brak specjalnych technik wspomagania lotu. Dziecko ich nie potrzebuje za bardzo, bo chce po prostu polatać i co najwyżej złapać ciekawe ujęcia. Profesjonalista potrzebuje za to ogromnej stabilizacji, by zdjęcia mogły być ostre, a filmy płynne. Możliwość ustawienia drona w odpowiednim miejscu też jest szalenie ważna.

IV. Automatyzacja lotu – automatyzacja lotu to zdolność urządzenia do latania bez bezpośrednich sygnałów ze strony pilota-operatora. W przypadku urządzeń dla dzieci ważne jest, by dron był w stanie samodzielnie wrócić, kiedy wyleci poza zasięg lub zacznie mu się kończyć bateria. W przypadku urządzeń profesjonalnych też jest to wygodne, ale one potrzebują już znacznie więcej. Profesjonalista powinien mieć możliwość dokładnego zaplanowania trasy drona zanim ten ruszy w powietrze. Bardzo przydatna jest też funkcja stabilnego lotu za celem tak, by utrzymywać go w jednym kadrze.

V. Optyka – Zabawki służą głównie do polatania sobie, ale w urządzeniach profesjonalnych jest tylko drogą do celu, czyli do robienia nietypowych, ciekawych ujęć. Zabawce wystarczy tylko podstawowa optyka i możliwość robinia zdjęć selfie. Wymagania profesjonalistów pod tym względem potrafią być gigantyczne i obiektywy do drona potrafią kosztować tyle samo, a nawet więcej niż wysokiej klasy sprzęt fotograficzny wykorzystywany przez profesjonalnych fotografów. Częstokroć wiąże się to z koniecznością dodatkowych zakupów, miłośnicy dronów zaopatrują się w dodatkowe akcesoria i kamery pozwalające na lepsze filmowanie, hitem ostatnich miesięcy jest np. Kamera Go Pro Hero7 Black.

