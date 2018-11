Kastylia i León – perły Hiszpanii

Większość turystów decydujących się spędzić urlop w Hiszpanii zupełnie pomija Kastylię i Leon. Położony z dala od morza i pełnych złotego piasku plaż region Castilla y Leon to miejsce, które ma jednak wiele do zaoferowania. Wyschnięta od słońca ziemia zachwyca przede wszystkim licznymi zamkami i warowniami. Jest to więc miejsce idealne dla wszystkich miłośników historii.

Region z bogatą historią

Na wygląd tego niezwykłego regionu Hiszpanii wpłynęły istotnie rządy Izabelli oraz Ferdynanda Aragońskich. To na skutek podjętych przez nich działań Półwysep Iberyjski wyszedł spod dominacji muzułmanów, a Hiszpania rozpoczęła drogę do światowej dominacji.

Co zasługuje na uwagę w regionie Kastylia i Leon?

Wchodząc na stronę internetową https://www.hermosaespana.es, można przekonać się, jak wiele atrakcyjnych miejsc znajduje się w regionie Kastylia i Leon. Spróbujemy przybliżyć kilka z nich.

Symbolem Segowii – jednego z piękniejszych kastylijskich miast – jest kamienny akwedukt pochodzący jeszcze z czasów rzymskich. Ciągnie się na niemal piętnaście kilometrów. Przyjmuje się, że powstał w I wieku po narodzinach Chrystusa. Dzięki niemu mieszkańcy miasteczka mieli dostęp do wody. Dzisiaj przecina serce miasta, stanowiąc jedną z większych atrakcji turystycznych. Do obiektów, które w Segowii warto zobaczyć zalicza się również katedra w stylu późnogotyckim oraz zamek Alkazar, którego cechą charakterystyczną są smukłe wieże ze spiczastymi hełmami. Warto dodać, że to właśnie ten zamek dostrzec możemy we wstępnie do każdego disneyowskiego filmu.

Kolejnym miastem, które w tym regionie Hiszpanii zasługuje na uwagę jest Panafiel. To urocze miejsce, której największą atrakcją jest warownia w kształcie łodzi. Obiekt ma naprawdę bardzo długą historię sięgającą aż do 943 roku. Wykonany z kamienia wygląda jak okręt przemierzający morską toń.

Valladolid to duże miasto, które jest idealne, jeśli szukamy miejsca łączącego w sobie zapach historii z nowoczesnym, nocnym życiem. Nie brakuje tu godnych uwagi zabytków, do których zalicza się między innymi Iglesia de Santa Maria de la Antigua. To słynny kościół, którego historia rozpoczęła się w XI wieku. Zwiedzając go, warto zwrócić uwagę na charakterystyczną fasadę z licznymi detalami.

Nie tylko zapach historii, ale również wina

Kastylia i Leon to region, który znany jest nie tylko z licznych zamków, ale również doskonałego wina. Produkuje się tu wino, bazując głównie na dwóch odmianach winogron: temranillo oraz verdejo. Bez wątpienia butelka tutejszego trunku to doskonały pomysł na pamiątkę z hiszpańskich wakacji.

