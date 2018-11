Test szybkości internetu – jak go zrobić?

Jeśli chcemy zweryfikować, czy nasze łącze jest takie, na jakie podpisaliśmy umowę, można wykonać test szybkości internetu. Jego zrobienie jest szczególnie pomocne w takich sytuacjach, kiedy użytkownik obserwuje, że internet działa wolniej, a korzystanie z niego jest trudne i uciążliwe. Jednocześnie nawet wtedy, kiedy wynik wyjdzie niski, nie należy od razu nastawiać się na wojnę z dostawcą, bo przyczyn tego stanu rzeczy może być więcej.

Jeśli wykonamy test i okaże się, że oczekiwaliśmy czegoś więcej, warto zastanowić się nad tym, jakiego typu łącze mamy. W zależności od łącza inaczej może wyglądać podatność na zakłócenia przesyłanego sygnału. Poza tym, jeśli problem pojawił się nagle, można przejrzeć swoje programy, zainstalowane aplikacje. Jeśli włączymy menedżer zadań i przejrzymy to, co jest uruchomione, być może znajdziemy coś, co pracuje w tle. Po wyłączeniu, odinstalowaniu, internet może przyspieszyć. A jak przeprowadzić sam test?

Sprawdzanie szybkości internetu w kilku krokach

Żeby sprawdzić, jaka jest prędkość, nie trzeba być specjalistą od informatyki. Wystarczy w wyszukiwarce internetowej znaleźć witrynę, na której znajduje się odpowiednia aplikacja. Nie trzeba nic robić ani podawać żadnych danych. Wystarczy nacisnąć przycisk „Start” lub „Rozpocznij”. Już po kilkunastu sekundach na ekranie pojawią się wszystkie wskaźniki. Najczęściej pokazane są trzy. Wszystkie będą wyrażone w jednostce kilobity na sekundę. Jednak same liczby niewiele powiedzą, jeśli nie będziemy mieli świadomości, co oznaczają.

Co znaczą wskaźniki z testu?

Najczęściej test szybkości internetu jest sprawdzany ze względu na to, że strony za wolno działają lub nie wyświetlają się filmy. Jest to związane z szybkością ściągania. Wartość ta będzie pokazywała, w jakim tempie możemy pobrać na komputer dane.

Następnym wskaźnikiem jest szybkość wysyłania. Tutaj działa odwrotny mechanizm do poprzedniego. To znaczy, że dane z naszego urządzenia, mają trafić na serwer. Wartość będzie miała największe znaczenie dla osób, które przesyłają zdjęcia, filmy i pliki do chmury, mediów społecznościowych lub na inne serwery.

Zazwyczaj wyświetli się jeszcze jeden wskaźnik – ping. Liczba, która się przy nim pokaże, będzie miała szczególne znaczenie dla graczy. Zwłaszcza jeśli ich ulubione gry są bardzo wymagające. Ping określa, jaki czas nasze łącze potrzebuje do tego, żeby móc połączyć się z serwerem. Liczy czas, jaki upływa od chwili wysłania naszego zapytania, komendy do serwera, aż do chwili, kiedy dostajemy komunikat zwrotny.

Jaka jest optymalna szybkość internetu?

W zależności od tego, jakie są nasze potrzeby, potrzebujemy różnej prędkości. Jeśli porównamy prędkości internetu uważane za najbardziej optymalne to 512 kb/s przy pobieraniu i wysyłaniu danych jest prędkością odpowiednią przy słuchaniu radia internetowego, prowadzeniu rozmowy na komunikatorach, czy oglądaniu filmów na YouTube. Kiedy chcemy oglądać dobrej jakości filmy i grać w gry, dobrym internetem będzie ten na poziomie 2 Mb/s. Natomiast zaawansowane gry i wygodne korzystanie z chmury, oglądanie filmów HD, wymaga 6 Mb/s.

