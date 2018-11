Grzałka akwarystyczna – jak zatroszczyć się o bezpieczeństwo?

Gdy zakładasz swoje pierwsze domowe akwarium, skupiasz się przede wszystkim na wyborze odpowiedniego zbiornika, gatunków ryb, a także sprzętu. To priorytety, bez których ten Twój mały wodny świat nie mógłby zapewne funkcjonować. Jednym z takich urządzeń jest grzałka akwarystyczna. Czy zastanawiałeś się jednak kiedyś, jaki wpływ na Twoje ryby, a przede wszystkim na Twoje własne zdrowie i życie mają zasady bezpieczeństwa? Pomożemy Ci zrozumieć, jakich reguł przestrzegać, żeby w pełni cieszyć się kupioną grzałką i wymarzonym akwarium.

Grzałka do akwarium

Grzałka to sprzęt, który zapewnia Twoim zwierzętom wodnym komfort życia. Ogrzewa wodę w sposób odpowiedni dla danego gatunku ryb. Oczywiście Twoja rola jest tu kluczowa, ponieważ to Ty musisz dowiedzieć się, jakiej temperatury wymaga dany gatunek. Ryzyko w tym przypadku jest takie, że ryby krajowe, które potrzebują około 20-23 stopni, mogą zostać przegrzane. Natomiast są gatunki egzotyczne, które ze względu na tropikalne warunki naturalne, niekiedy potrzebują nawet 30 stopni. Jeśli obniżysz ich temperaturę za bardzo, mogą najzwyczajniej w świecie zamarznąć. Grzałka to urządzenie wspomagające, dlatego wiele egzemplarzy posiada wbudowany termostat, dzięki któremu utrzymasz stałą temperaturę w akwarium. Niektóre także automatycznie wskazują ilość stopni w zbiorniku, dzięki wyposażeniu w elektryczny termometr. Udogodnień jest naprawdę wiele, ale czy zdajesz sobie sprawę, jak z nich odpowiednio korzystać?

Zasady bezpieczeństwa

Korzystając z grzałki akwarystycznej musisz pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim, gdy chcesz taką grzałkę zamontować, najpierw zamocz ją całkowicie w wodzie i za pomocą przyssawek umieść na tylnej ścianie akwarium, dość blisko napowietrzacza. Dzięki temu cyrkulowana woda będzie się szybciej nagrzewać. Dopiero później podłącz sprzęt do prądu. Grzałka musi być w wodzie, żebyś mógł ją podłączyć, ponieważ nagrzewa się na tyle szybko, że trzymając ją w dłoni, mogłaby Cię oparzyć. W przypadku zwarcia, czy jakiejkolwiek awarii, istnieje także duże ryzyko porażenia prądem. Także bezpieczeństwo ryb jest ważne, dlatego zwróć uwagę na tworzywo, z jakiego Twoja grzałka jest stworzona. Bowiem szklana może powodować oparzenia ryb. Dlatego powinno się ją umieszczać za roślinami, aby chociaż trochę osłonić ją przed kontaktem z żywą istotą. Alternatywą jest grzałka plastikowa, która nie nagrzewa się i nie powoduje oparzeń, a ponadto jest odporna na działanie korozji i uderzenia większych okazów.

Bezpieczeństwo z AQUAEL

Firma AQUAEL od lat dba o bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, oferując produkty najwyższej jakości. Oprócz wyżej wspomnianych grzałek szklanych i plastikowych oraz tych z termostatem i bez niego, w swojej ofercie posiada wiele nowości w trosce o Twoje bezpieczeństwo. Przede wszystkim nietłukącą się grzałkę ULTRA HEATHER, która posiada system zapobiegania przegrzaniu wody i jest bezpieczna dla mieszkańców akwariów. Grzałki COMFORTZONE FIX posiadają system samoczynnego włączania się i wyłączania, który dostosowuje pracę urządzenia w zależności od warunków panujących w zbiorniku. Te i wiele więcej grzałek ma w swojej ofercie AQUAEL. Z nim zadbasz o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Twojego akwarium.

(tekst sponsorowany)

