Roczne a miesięczne soczewki kontaktowe – jakie wybrać?

Noszenie soczewek staje się coraz popularniejsze. Jest to doskonała alternatywa dla okularów, która wiąże się z wieloma korzyściami. Soczewki kontaktowe nie parują, nie ograniczają pola widzenia, eliminują problem z poodbijanymi śladami palców. Zalet jest wiele, dlatego coraz chętniej sięgamy po to wygodne rozwiązanie. Soczewki można zakupić w wersji m.in. miesięcznej lub rocznej. Czym się różnią? Sprawdźmy, która opcja będzie dla Ciebie lepsza!

Soczewki miesięczne

Soczewki miesięczne, w porównaniu z jednodniowymi i rocznymi wersjami, są kupowane najczęściej. Decydując się na ten rodzaj, po całym dniu ich noszenia, nie wyrzucamy ich, lecz przechowujemy w specjalnym pojemniczku na następny dzień. Soczewki kontaktowe w tej wersji są wyjątkowo wygodne i niemal nieodczuwalne!

Aby soczewki zachowały swoje właściwości i były bezpieczne dla naszych oczu, musimy przechowywać je w specjalistycznym płynie, który należy doliczyć do regularnych kosztów. Zaletą soczewek miesięcznych jest ich cena. W porównaniu do jednodniowych koszt jednej pary jest znacznie niższy. Decydując się na ten rodzaj szkiełek, za jeden dzień noszenia zapłacimy ok. 50 gr, a kupując pełne zestawy lub korzystając z promocji, kwota ta może zmniejszyć się do 40 gr. Konieczny jest zakup wspomnianego płynu. Wiąże się to z zakupem produktu w cenie ok. 35-50 zł, który starczy na 2-3 miesiące regularnego użytkowania.

Soczewki miesięczne są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które lubią wybierać ekonomicznie. Wykorzystanie tych samych szkiełek przez miesiąc sprawia, że nie ma konieczności pamiętania o częstych zakupach. Soczewki miesięczne są wykonywane z wygodnych i elastycznych materiałów. Mimo przechowywania ich w płynie i kilkukrotnego ściągania i zakładania wciąż pozostają we właściwej formie.

Soczewki roczne

Mniej popularne, lecz wciąż cieszące się zainteresowaniem są soczewki roczne. Jest to świetna alternatywa dla wersji miesięcznych. Jednorazowy zakup sprawia, że przez cały rok nie musimy myśleć o zakupie soczewek, dzięki czemu możemy zaoszczędzić również na comiesięcznych przesyłkach w przypadku zamawiania produktu ze sklepów internetowych. Podobnie jak w przypadku soczewek miesięcznych, szkiełka roczne również należy ściągać na noc i przechowywać w specjalnym płynie. Soczewki roczne doskonale sprawdzają się dla osób, które chcą korzystać z nich każdego dnia, w trybie dziennym.

Ta wersja szkiełek jest wyjątkowo odporna na zarysowania oraz gwarantuje doskonały kontrast obrazu. Soczewki wykonywane są z najwyższej jakości materiałów, które dopasowują się do kształtu oka, co w przypadku wersji jednodniowych byłoby zbyt drogim rozwiązaniem. Są lekkie i niewyczuwalne. Soczewki roczne ze względu na swoją jakość są droższe, jednak fakt, że zakupu dokonujemy raz do roku sprawia, że wersja ta również okazuje się ekonomiczna.

Okulary korekcyjne są wciąż chętnie noszone, jednak soczewki gwarantują znacznie większą wygodę i komfort każdego dnia. Decydując się na zakup soczewek, możemy wybierać spośród wielu opcji. Możemy sięgnąć po soczewki miesięczne lub roczne. Pamiętaj, jeśli nie jesteś przekonany, które rozwiązanie jest dla Ciebie lepsze, skonsultuj się ze specjalistą, który doradzi Ci i udzieli niezbędnych informacji.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki