Jak dbać o meble ze skóry?

Skórzane meble są eleganckim i ponadczasowym dodatkiem do salonu. Pomimo lat kojarzone są z luksusem, a ich właściciele postrzegani są jako eleganccy ludzie z klasą. Jeśli zdecydowałeś się na zakup wypoczynku ze skóry, musisz wiedzieć jak o niego dbać, tak aby służył Ci możliwie jak najdłużej. Skóra tak jak wino – im starsza, tym ładniejsza. Sprawdź, kiedy powinno się zakup kanapy ze skóry odwlec w czasie.

Czworonogi a skórzana kanapa

Każdy zdaje sobie sprawę, że zarówno skóra madras (sprawdź tutaj: https://kravczyk.com/skory/meblowe/skora-madras-alce/), jak i każda inna, jest bardzo delikatna. Właściciele psów i kotów powinni dobrze przemyśleć zakup obleczonej nią kanapy. Owszem, możemy sprawić naszemu milusińskiemu specjalne legowisko i zakazać mu wchodzenia na kanapę, ale zwierzęta mają to do siebie, że czasem bywają nieposłuszne. A wystarczy tylko chwila nieuwagi, by na obiciu pojawiły się trwałe rysy.

Zagrożeniem dla skóry są też dzieci od momentu, gdy nauczą się chodzić i taranować wszystko co spotkają na swojej drodze. Dużo czasu upłynie zanim nauczymy malucha, że malowanie flamastrami po kanapie jest złe i nie wolno tak robić, a wywabienie szczególnie wodoodpornych pisaków z obicia może być trudne, jak nie niemożliwe.

Czyszczenie i konserwacja

Skóry meblowe (duży wybór tutaj: https://kravczyk.com/oferta/skory-meblowe) muszą być poddawane regularnej pielęgnacji, aby zachowały ładny wygląd przez długi czas. Myje się je wodą z płatkami mydlanymi przy pomocy ściereczki lub specjalnym środkiem dedykowanym kanapom skórzanym. Regularne czyszczenie pozwala pozbyć zalegającego na obiciu tłuszczu i brudu. Zaraz po myciu, gdy kanapa już wyschnie, trzeba ją miejsce w miejsce zaimpregnować, skupiając się na tych partiach, które są przez nas najczęściej eksploatowane – jest to siedzisko, oparcie i podłokietniki. Do tego celu można wykorzystać oliwkę dla dzieci lub olej lniany.

