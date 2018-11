Tańsze zakupy w marketach z aplikacją Blix!

Najczęściej zadawane pytanie po odejściu od kasy : za co ja tyle zapłaciłem? No właśnie jak to jest naprawdę? Gdzie leży przyczyna i jak sobie pomóc robiąc zakupy? O tym wszystkim oraz o aplikacji Blix.

Jak się przygotować na zakupy w markecie

Po pierwsze należy się przygotować do robienia zakupów. Nie ma nic gorszego dla twojego budżetu domowego jak nieprzemyślane i zbyt spontaniczne zakupy. Warto jest takie zasady wprowadzić wśród wszystkich domowników, a na pewno pieniądze będą pod kontrolą.

Podstawową sprawą jest dokładne zaplanowanie co jest nam potrzebne. Najlepiej jest robić zakupy spożywcze raz w tygodniu i jechać wtedy do supermarketu. Natomiast mniejsze sklepy lepiej się sprawdzają jeśli czegoś nam braknie w ciągu tygodnia. Należy dokładnie zaplanować jakie posiłki będziemy przygotowywać. I według tych wytycznych sporządzić listę zakupów.

Jak kupować taniej z Blix

Aplikacja Blix jest niesamowicie prosta w obsłudze i pomoże nam zrobić zakupy w markecie. Ponieważ posiada taką wspaniałą funkcję jak lista zakupów. Ale od początku – pobieramy aplikację za darmo na swojego smartfona. Po uruchomieniu widzimy listę sklepów według alfabetu. Gdy wybierzemy konkretny sklep (np. Biedronka, Kaufland czy Tesco) wyświetlają się okładki gazetek i aktualnych ofert. A co najważniejsze z dokładnymi datami ich obowiązywania. Przeglądanie gazetek to sama przyjemność wyświetlają się w bardzo dobrej rozdzielczości. Każda kartka jest oddzielnie co daje niesamowitą przejrzystość, a nawet możemy przybliżyć obraz i zobaczyć szczegóły.

Gdy już mamy sporządzoną naszą listę zakupów z pomocą przychodzi nam aplikacja Blix. Ponieważ ma parę bardzo pomocnych funkcji. Jedną z nich jest wyszukiwarka, która znajduje się na głównej stronie. Wystarczy wpisać słowo kluczowe, artykuł jaki chcemy kupić, np. proszek do prania. Natychmiast wyświetlają się strony gazetek z atrakcyjnymi ofertami i wystarczy tylko wybrać, która nam odpowiada.

To jeszcze nie koniec wspaniałych udogodnień tej aplikacji. Kolejną funkcją jest tworzenie własnej listy zakupów, która się wyświetla na głównej stronie u góry ekranu. Gdy już wyszukamy interesujący nas artykuł w korzystnej cenie dodajemy go do listy zakupów klikając w koszyczek. A podczas zakupów w markecie odznaczamy produkty, które już trafiły do koszyka.

Zasady oszczędnych zakupów

Warto zwrócić uwagę przy robieniu zakupów na daty ważności produktów spożywczych, zwłaszcza jeśli robimy je raz w tygodniu. Zaoszczędzimy także kupując zwłaszcza chodzi tutaj o środki czystości w dużych opakowaniach, np. proszek do prania. Pamiętaj, aby zabrać swoje torby na zakupy, po co wydawać pieniądze na kolejne siatki.

Aplikacja Blix ma także możliwość tworzenia własnej listy sklepów. Tam gdzie lubimy robić zakupy i bywamy często dodajemy do ulubionych. Regularnie będziemy otrzymywać powiadomienia o aktualnych ofertach i gazetkach promocyjnych. Na bieżąco wszystko jest aktualizowane i przesyłane na naszego smartfona.

