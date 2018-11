Nearshoring zmienia branżę technologiczną

Niewielkie firmy rzadko mogą pozwolić sobie na zatrudnienie na stałe dewelopera, który będzie tworzył aplikacje biznesowe i zajmował się ich aktualizowaniem. Mniejsze przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z outsourcingu IT, dzięki któremu wprowadzanie nowych technologii IT jest tańsze oraz efektywniejsze.

Jak zmienił się outsourcing IT?

Outsourcing IT przez lata służył wyłącznie obniżaniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego wybierano najtańszych usługodawców. Zwykle były to firmy IT zlokalizowane w Azji, gdyż ich usługi kosztowały nawet kilkanaście razy mniej niż zlecenie tej samej pracy w sofware house w Europie bądź Stanach Zjednoczonych. Niestety, okazało się, że jakość outsourcingu IT w Chinach lub Indiach odbiegała od norm przyjętych w krajach wyżej rozwiniętych. Często problemy pojawiały się już na etapie komunikacji pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą, a dodatkowe trudności – podczas zarządzania projektem.

reklama Obecnie dawny offshoring został w dużej mierze wyparty przez nearshoring. Korzystanie z usług firm IT z innego kręgu kulturowego okazało się mało opłacalne, gdyż wdrażane rozwiązania często odpowiadały na potrzeby odbiorców z innego zakątka świata. Okazywało się, że mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej lub Japonii niechętnie korzystają z systemów i aplikacji tworzonych w Chinach czy Indiach, gdyż ich praca staje się mało efektywna. Więcej o nearshoringu przeczytasz na https://socialnomics.net/2018/05/08/nearshoring-changes-to-the-it-industry/. Nearshoring podbija rynek Komunikacja pomiędzy zespołami z tego samego kręgu kulturowego przebiega sprawniej, a wdrażane rozwiązania lepiej odpowiadają na potrzeby zamawiających. Outsourcing IT w takiej formie jest o wiele efektywniejszy niż offshoring, dlatego przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych coraz częściej wybierają usługi IT w firmach z Europy Środkowej lub Zachodniej. Takie rozwiązanie sprawia, że projekt jest efektywniej zarządzany, co przyczynia się do szybszej realizacji zadania. O metodach zarządzania projektami IT przeczytasz na https://sbnn.co.uk/2018/07/06/examples-of-project-management-tools-and-methodologies/. Nearshoring jest wybierany coraz częściej także z powodu wyższych kompetencji specjalistów z podobnej lokalizacji lub kultury. Certyfikaty obowiązujące w USA i Europie dają pewność, że specjalista posiada określone umiejętności, natomiast w Azji w firmach IT zatrudniane są osoby bez szerokiej wiedzy. Może się zatem okazać, że azjatycki wykonawca nie zdoła podołać powierzonemu mu projektowi. (tekst sponsorowany)

