Wczasy dla seniora? Wybierz Świnoujście!

Wczasy dla seniora nad morzem w Świnoujściu to doskonały pomysł na zdrowotny wypoczynek. Dlaczego warto wybrać właśnie tę nadmorską miejscowość na leczniczy pobyt? Gdzie w Świnoujściu znajdziemy ośrodki wypoczynkowe odpowiednie dla osób starszych? Z jakich zabiegów w spa warto skorzystać, będąc w nad morzem?

Gdy szukamy wczasów nad morzem dla seniorów (np. na stronie internetowej West Baltic Resort), zwracamy uwagę na to, aby nie było problemów z dojazdem do danej miejscowości. Chętnie wybieramy takie miejsce, do którego bezpośrednio można dojechać z większości dużych i średnich miast w Polsce. Lepiej odrzucić małe mieścinki, które choć bardzo urokliwe, mogą być dla trudno dostępne. Osoby starsze zazwyczaj cenią sobie spokój i ciszę, nie lubią, gdy zgiełk z ulicy zakłóca ich odpoczynek. Optymalnym wyborem w takiej sytuacji będzie Świnoujście – znany w Polsce kurort, który nie ma nic wspólnego z głośną i zanieczyszczoną metropolią.

reklama Czym wyróżnia się Świnoujście? Świnoujście jest niezwykłe choćby z tego względu, że jako jedyne w Polsce leży na terenie kilkudziesięciu wysp i wysepek. Największe z nich to Uznam, Wolin i Karsibór. Miasto położone jest nad malowniczą cieśniną Świną, która ma charakter krętej rzeki (dlatego często potocznie określa się ją po prostu rzeką). Zatem oprócz kąpieli w Morzu Bałtyckim mamy także do dyspozycji wędkowanie, rejsy statkami i spływy kajakowe po wodach Świny. Świnoujście przyciąga turystów w każdym wieku także z tego względu, że jest uzdrowiskiem. Znajdują się w nim źródła leczniczych wód mineralnych, które określa się także solankami oraz złoża cennej borowiny, czyli torfu o właściwościach prozdrowotnych. Wiele zabiegów w znajdujących się w Świnoujściu resortach wykonuje się właśnie z użyciem borowiny. Jej złoża dostępne w około 30 uzdrowiskach w Polsce, jednak nad Morzem Bałtyckim znajduje się tylko kilka z nich. Nadmorski klimat Wczasy nad morzem to dobry pomysł dla seniorów również ze względu panujący na wybrzeżu klimat, który ma zbawienny wpływ na zdrowie. Powietrze nad Morzem Bałtyckim ma dużą zawartość prozdrowotnego jodu. Wdychamy go, spacerując po plaży i wszędzie tam, gdzie jesteśmy blisko wody. Jod to pierwiastek, który przydaje się każdej komórce ciała. Pozytywnie wpływa na układ nerwowy, funkcjonowanie mózgu, odporność i sprawność psychoruchową każdego człowieka, niezależnie od wieku. Wdychanie jodu sprawia, że poprawia nam się samopoczucie i spokojnie zasypiamy. Z tego powodu podczas wizyty w Świnoujściu seniorzy szczególną uwagę zwracają na spacery po pięknych, piaszczystych plażach. Samo zdrowie! (tekst sponsorowany)

