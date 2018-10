Jak oszczędzić miejsce w sypialni?

Jeżeli posiadamy niewielkie mieszkanie, szukamy pomysłów, by zaoszczędzić trochę miejsca. Małe mieszkanie zazwyczaj posiada też niewielką sypialnie. To co prawda miejsce, w którym głównie śpimy, ale czasami chcielibyśmy wykorzystać je też w inny sposób. Dobrze, gdy możemy wstawić jeszcze jakiś dodatkowy mebel, na przykład biurko gdzie możemy pracować wieczorami, lub pojemną szafę, w której zmieścimy wszystkie nasze ubrania.