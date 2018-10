Kapcie dziewczęce to jeden z najbardziej rozkosznych prezentów na prezent – nie dość, że dzięki nim małej damie będzie ciepło w stópki, to jeszcze będzie w nich wyglądać tak uroczo! Jednak, aby w pełni zadowolić małą dziewczynkę i odpowiedzieć na jej duże wymagania warto zapoznać się z tym, co w dziewczęcej modzie aktualnie piszczy.

Kapcie dziewczęce – różnorodność wyborów

Na dzisiejszym rynku nie brakuje opcji, właściwie bez względu na to o jakich kapciach marzy mała księżniczka – na pewno jej dla nie znajdziesz. Poniżej wymieniamy kilka najpopularniejszych typów wraz ze wskazówkami, którym dziewczynkom właśnie te modele spodobają się najbardziej.

Kapcie dziewczęce z motywem sówki – idealny pomysł dla małej trendsetterki, bowiem „sowi” motyw jest teraz szalenie popularny.

Kapcie dziewczęce z nadrukiem kota –dla każdej właścicielki kotka albo tej, która o nim marzy, ale mieć go nie może – to będzie strzał w dziesiątkę.

Kapcie dziewczęce typu „EMU" – coś dla starszych dziewczynek, które uwielbiają nosić się jak ich koleżanki z wyższej klasy.

Kapcie dziewczęce z gwiazdkami – przeuroczy prezent dla dziewczynek uwielbiających bajki i dobranocki.

Kapcie dziewczęce

Jak widać – jest w czym wybierać. Niemniej jednak warto pamiętać, że powyższe typy choć najpopularniejsze to nie są ostatecznym wyznacznikiem. To zainteresowania czy preferencje co do kolorów Twojej córeczki powinny być nim właśnie.

O czym jeszcze pamiętać wybierając kapcie dziewczęce na prezent?

Skoro już wiesz, czego szukasz pod względem stylu i masz do dyspozycji tak wielki wybór, jak ten na Manwoman.co – warto przypomnieć o bardziej przyziemnych aspektach, takich jak rozmiar, materiał, jakość wykonania. Warto też postawić na te papcie, które mają antypoślizgową powierzchnię od spodu – taka podeszwa mocno przyczyni się do bezpieczeństwa użytkowania, a to przecież najważniejsze.

