Jaki jest najlepszy okres na przycinanie i wycinanie drzew?

Każda osoba, która zajmuje się prowadzeniem ogrodu – bez względu na to, czy jest to tylko realizacja własnych pasji lub hobby, czy też aspekt zawodowy – dokonując oceny stanu drzew czy krzewów niejednokrotnie zmuszona była podjąć decyzję o ich przycięciu lub całkowitej wycince. Powstawał wówczas problem związany z tym, w jaki sposób przeprowadzić te czynności oraz czy niezbędne będzie uzyskanie decyzji organów administracyjnych.

Wycięcie drzewa nie zawsze dozwolone

Niestety, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że decydując się na wycięcie drzewa niezbędne będzie (w niektórych sytuacjach) zezwolenie odpowiednich organów. W głównej mierze wszystko uzależnione jest od tego czy zainteresowana osoba jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej czy też podmiotem gospodarczym. O ile w przypadku tej pierwszej wystarczy złożenie stosownego zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa i bezskuteczny upływ ustawowo określonego terminu na wyrażenie przez organ sprzeciwu, o tyle w przypadku przedsiębiorcy niezbędne będzie uzyskanie decyzji administracyjnej obejmującej pozwolenie na wycinkę, która wydawana jest w trybie postępowania administracyjnego po spełnieniu odpowiednich wymogów. Jednakże należy zwrócić uwagę, że nie na każde wycięcie drzew będziemy musieli zwracać się o wyrażenie zgody do właściwego organu. Polski ustawodawca pozwala na usunięcie bez uzyskania stosownego zezwolenia oraz składania zgłoszenia między innymi: krzewów do lat 10 czy też drzew, których obwód pnia nie przekracza 50 cm. Jeżeli jednak nie będziemy przekonani czy dana roślina może zostać wycięta, warto skorzystać z pomocy fachowca w tym zakresie.

W jakim okresie najlepiej przycinać i wycinać drzewa?

Okres, w którym zdecydujemy się na przycięcie lub wycięcie drzew jest wbrew pozorom niezwykle istotny. Pomimo tego, że przepisy prawa nie zawierają w tym zakresie jednoznacznych regulacji, warto zwrócić uwagę na rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, w którym zabroniono usuwania drzew oraz krzewów w okresie lęgowym zwierząt (za wyjątkiem sytuacji, gdzie uzyska się zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska), a niezastosowanie się do wskazanego zakazu stanowi wykroczenie i podlega odpowiedzialności karnej. Wielu specjalistów w zakresie wycinki drzew i krzewów twierdzi, że najlepszy okres ich usuwania, to okres spoczynku drzewa, czyli jesień i wiosna. Właśnie w tym czasie drzewa stają się dużo lżejsze (zatem nie będzie potrzebne włożenie sporego wysiłku do jego wycięcia). Nie zapominajmy, że pozostałości po wyciętym drzewie powinniśmy usunąć przy pomocy na przykład zrębarki, bowiem palenie ich w mieście jest zabronione. Mając na względzie powyższe, nie trudno zauważyć jak wiele kwestii musimy mieć na uwadze decydując się na wycięcie drzewa czy krzewu we własnym zakresie, a pominięcie niektórych z nich może skutkować sporymi karami finansowymi. Warto zatem pomyśleć o skorzystaniu z usług specjalisty, fachowca w tym zakresie, który nie tylko oceni czy dana roślina nadaje się do usunięcia, ale również sprawnie, precyzyjnie i bezproblemowo pomoże nam się jej pozbyć, ściągając z naszej głowy niepotrzebny ciężar i odpowiedzialność.

