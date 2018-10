Studniówka – jaką sukienkę wybrać na pierwszy bal?

Wiele dziewcząt jest przejętych swoim pierwszym w życiu balem, którym jest najczęściej studniówka. Oczywiście zabawa na 100 dni przed maturą może mieć różne oblicze i często szkoły decydują się na zabawy tematyczne. Mogą być utrzymane w klimacie minionych dekad, a także odnosić się do różnych postaci z popkultury. Wreszcie mogą to być tradycyjne bale, na które zakłada się kreacje księżniczek z tiulowym wykończeniem. Zatem jakie sukienki na studniówkę warto wybierać?

Klasyczna mała czarna – zawsze na czasie

Oczywiście wybierając sukienkę na studniówkę można zdecydować się na klasyczną małą czarną. To zawsze bezpieczny i aktualny wybór. Taka sukienka posiada jednak nie jedno oblicze. Może to być zarówno plisowana sukienka z odkrytymi ramionami w formie hiszpańskiego dekoltu. Może posiadać również rękawki z efektownymi pęknięciami uwydatniającymi ramiona. Sukienka w stylu małej czarnej to również model o kroju trapezowym, bądź empire, np. z biżuteryjną górą z perełkami, tworzącymi podwyższoną talię. Oczywiście dziewczyny mogą postawić także na klasyczną ołówkową małą czarną z koronkowymi rękawami. Możliwości jest naprawdę bardzo wiele, a wybór naprawdę szeroki mishabrand.com/pl/sklep/na-impreze .

Styl pensjonarki

Aby odbiec od czarnej kolorystyki, ale pozostać przy klasycznych rozwiązaniach można wybrać sukienkę w pensjonarskim stylu. Dopasowana góra długi rękaw i rozkloszowany dół, a także efektowna kokarda lub krawatka i kołnierzyk może charakteryzować taką stylizację. Taka ugrzeczniona stylizacja doskonale prezentuje się w klasycznej szkolnej kolorystyce czyli granacie i bieli.

Styl prima baleriny

Jeśli studniówka to nie zabawa z DJ-em, a klasyczny bal, warto postawić również na sukienkę prima baleriny. Sukienka z kilku warstw tiulu i najczęściej biiżuteryjnie wykończoną górą to najlepszy wytworny wybór na bal studniówkowy. Oczywiście konieczne jest tu dobranie ładnych, nie za ciężkich butów. Sprawdzą się sandałki lub delikatne czółenka na szpilce. Czółenka na platformie nie sprawdzą się, gdyż dodadzą stylizacji niepotrzebnej ciężkości.

Sukienki na studniówkę powinny podkreślać wagę tego ważnego wydarzenia, a jednocześnie być stosowne do okazji. Warto wybrać eleganckie materiały, które dodadzą klasy i pewności siebie. W końcu bal studniówkowy zdarza się tylko raz w życiu, więc dobrze zaznaczyć swoją stylizacją wyjątkowość tej chwili.

