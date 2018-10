Najciekawsze koncerty w Katowicach

Na koncerty w Katowicach przyjeżdżają ludzie z całej Polski i nie tylko. W stolicy województwa śląskiego odbywa się wiele różnych koncertów rockowych, popowych, metalowych i muzyki klasycznej czy elektronicznej. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Poznaj repertuar nadchodzących wydarzeń muzycznych w Spodku!

Koncerty w katowickim Spodku – zobacz, na jakie wydarzenia muzyczne warto się wybrać w najbliższym czasie

Katowicki Spodek to koncertowe centrum miasta. Na jakie koncerty w Spodku warto zakupić bilet?

„Grzegorz Ciechowski – Spotkanie z Legendą”

9 października odbędzie się wyjątkowy koncert poświęcony Grzegorzowi Ciechowskiemu. W trakcie tego niezwykłego wydarzenia wystąpią najznamienitsi polscy wykonawcy w towarzystwie Orkiestry Adama Sztaby i Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej. Razem z nimi na koncercie w katowickim Spodku wystąpią: Justyna Steczkowska, Igor Herbut, Kasia Kowalska, Natalia Nykiel, Kasia Wilk, Skubas i Piotr Cugowski. Imprezę poprowadzi Piotr Metz. Organizatorzy zaznaczają, że oprócz świetnych wrażeń muzycznych koncert zapewni publiczności niezwykłe doznania wizualne. Bilety na to wydarzenie można kupić w cenie od 79 zł.

Koncert Bonnie Tyler

Bonnie Tyler już od 40 lat zachwyca międzynarodową publiczność. Do dziś można usłyszeć w radio takie przeboje jak „It’s a Heartache”, „Holding out for a hero” czy „Total Eclipse of the Heart”. Bonnie Tyler zagra koncert w katowickim Spodku 20 października. Niesłabnącą sławę artystka zawdzięcza swojemu charakterystycznemu, lekko zachrypniętemu głosowi i niebanalnej, magnetyzującej osobowości. Jej koncert w Katowicach to gwarancja pozytywnych wrażeń! Bilety są dostępne w cenie od 99 zł.

