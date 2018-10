Czy tanie pokoje nad morzem to dobry pomysł?

Pokoje nad morzem znaleźć można przede wszystkim w wielopiętrowych hotelach, świeżo odrestaurowanych resortach, domkach zlokalizowanych przy samej plaży czy też w kwaterach należących do prywatnych posiadaczy. Mając tak ogromne pole wyboru, trudno szybko podjąć decyzję co do najlepszej opcji noclegowej nad morzem. Czy tanio zawsze znaczy dobrze?