Prawidłowa pielęgnacja rododendrona krok po kroku – poradnik praktyczny (chillitorun.pl)

Rododendron stanowi piękną ozdobę każdego ogrodu. Nie wymaga cięcia, ale za to potrzebuje zakwaszania podłoża i stałego nawożenia. W tym artykule podpowiadamy, jak pielęgnować te rośliny wrzosowate.

Rododendron – charakterystyka

Rododendron, zwany też różanecznikiem, należy do rodziny wrzosowatych, którą tworzą dziesiątki odmian. Ich cechą wspólną są ciemnozielone, twarde liście, które roślina traci w zimie. Dzięki tej właściwości możliwe staje się odróżnienie rododendrona od azalii o podobnym wyglądzie – krzew kwitnący charakteryzuje się miękkimi, owłosionymi liśćmi, które nie są zrzucane w okresie zimowym. Więcej na temat uprawy azalii ogrodowej znajdziesz w tych artykułach o rododendronach.

Sadzenie w ogrodzie

Przygotowany dół o głębokości 40 cm i szerokości 80 cm należy wypełnić preparatem przeznaczonym dla azalii ogrodowej i różaneczników. Taka mieszanka poprawi kondycję krzewów i pomoże im się zaadaptować na nowym stanowisku w ogrodzie. Można ją kupić w każdym sklepie ogrodniczym. Następnie umieszczamy w dole bryłę korzeniową, obficie podlewamy i zasypujemy ziemią. Po lekkim ugnieceniu gleby przystępujemy do podlania krzewu i wyściółkowania podłoża korą sosnową.

Kiedy sadzić różaneczniki?

Najlepszą porą na sadzenie różaneczników w ogrodzie jest okres jesienny – od początku września do połowy listopada. W tym czasie sadzonka dobrze się ukorzeni i szybciej wytworzy nowe korzenie, dzięki czemu łatwiej jej będzie przetrwać mroźną zimę. Sadzenie rododendronów może też przypadać na okres wiosenny, od marca do połowy maja. Zaletą sadzenia w tym okresie jest możliwość wyboru spośród wielu odmian w fazie kwitnienia.

Rododendron – warunki uprawy

Rododendrony, podobnie jak azalie ogrodowe, preferują wilgotną, przewiewną glebę. Duża ilość krzewów kwitnących ma płytkie korzenie, dlatego konieczne jest zadbanie o odpowiednią ilość składników odżywczych w podłożu i łatwe przenikanie wody.

Jeśli w Twoim ogrodzie jest gliniasta ziemia, wtedy będziesz musiał pomyśleć o dodatkowym drenażu. Zbite podłoże można natomiast spulchnić kompostem, który wspomaga rozwój systemu korzeniowego. Różaneczniki lubią glebę o kwaśnym odczynie – od 4,5 do 6,0 pH. Zbyt zasadowa ziemia może przyczynić się do żółknięcia krzewów.

Rododendrony wymagają półcienistego stanowiska. Mogą rozwijać się w słonecznym miejscu, ale wtedy będą potrzebowały wilgotnego powietrza. Krzewy znajdujące się w zbyt zacienionych stanowiskach będą zdrowe, ale ich kwiaty mogą być skąpe.

Jak pielęgnować rododendrony – podlewanie

Różaneczniki lubią stanowiska o dużej wilgotności powietrza, dlatego najlepiej sprawdzą się w pobliżu stawu lub oczka wodnego w ogrodzie. Warto jednak pamiętać, aby podłoże nie było zbyt mokre, ponieważ wtedy możemy doprowadzić do gnicia korzeni rośliny. Gleba nie może też być zbyt sucha, gdyż płytki system korzeniowy rododendronów bardzo szybko wysycha.

Nawożenie różaneczników

Rośliny te powinno się nawozić 2-3 razy w ciągu sezonu, zazwyczaj od kwietnia do połowy lipca. W sklepach ogrodniczych można też znaleźć nawozy jesienne, które zawierają małe ilości azotu oraz większą dawkę fosforu i potasu. Z powodzeniem mogą być stosowane we wrześniu – jest to bezpieczne rozwiązanie, ponieważ nawożenie różaneczników w okresie jesiennym może doprowadzić do przemarznięcia krzewów w zimie.

W okresie wiosennym najlepiej jest zastosować siarczan azot, a następnie nawóz z mikroelementami przeznaczony dla azalii ogrodowej i rododendronów. Siarczan amonu stanowi bogactwo azotu i siarki, które wspomaga wzrost i rozwój systemu korzeniowego, zwiększając jednocześnie odporność rośliny w ogrodzie. Taki preparat skutecznie chroni krzewy przed chorobami, ponieważ wspomaga wiele procesów fizjologicznych różaneczników.

Przycinanie krzewów

Azalie ogrodowe i rododendrony nie wymagają regularnego przycinania – warto jednak usunąć zaschnięte kwiaty z gałęzi po przekwitnieniu, ponieważ wzmocnimy w ten sposób naszą roślinę.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki