Jak wypełnić raport do KOBIZE?

W ostatnim czasie znacząco podwyższa się świadomość ekologiczna Polaków. Większość przedsiębiorców zdaje już sobie sprawę z faktu, że mogą mieć obowiązek wypełnienia raportu do KOBIZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Wiele osób obawia się jednak, że jest to trudne i skomplikowane. Podpowiadamy, w jaki sposób wypełnić raport do KOBIZE.

Rejestracja

Zanim przystąpimy do wypełniania raportu, musimy zarejestrować się na stronie: http://www.krajowabaza.kobize.pl i utworzyć konto dla naszego zakładu, wypełniając rubryki poprzez podanie odpowiednich pól. W razie problemów możemy skorzystać z instrukcji dostępnej pod adresem: https://krajowabaza.kobize.pl/docs/rejestracja.pdf. Wygenerowany podczas rejestracji wniosek należy wydrukować i wysłać pod adres KOBIZE ze wszystkimi załącznikami (aktualny odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, zaświadczenie o numerze REGON). Przed upływem 21 dni powinniśmy otrzymać z KOBIZE wiadomość zawierającą hasło i login do bazy.

Wypełnianie sprawozdania do KOBIZE

Po otrzymaniu danych do logowania możemy przystąpić do wypełniania raportu do KOBIZE. Będziemy musieli opisać w nim wszystkie wymagane informacje: podać dane identyfikacyjne podmiotu, opisać jego strukturę technologiczną i paliwa, surowce oraz odpady zużywane w instalacjach. Sprawozdanie do KOBIZE wymaga precyzyjnego opisania procesów produkcji – na tej podstawie obliczana jest ilość wydzielanych gazów cieplarnianych oraz innych szkodliwych dla środowiska substancji. W raporcie będziemy musieli również wymienić posiadane decyzje (na przykład posiadane zezwolenia dla instalacji) i przedsięwzięcia, które planowane są na terenie zakładu.

Nie wszystkie przedsiębiorstwa muszą wypełniać pełną wersję sprawozdania. Firmy, które powodują emisję wyłącznie poprzez eksploatację urządzeń (np. samochodów służbowych) mogą wypełnić skróconą wersję raportu. W tym przypadku należy uwzględnić jedynie emisję z procesów spalania w silnikach spalinowych i innych wykorzystywanych urządzeń, bez konieczności wypełniania pozostałych pól. Raport musi zostać dostarczony do KOBIZE do końca lutego każdego roku. Na tej podstawie może zostać naliczona opłata za emisję.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki