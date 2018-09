Jak otworzyć hurtownię odzieży używanej?

W Polsce second handy cieszą się od paru lat dużą popularnością. Co więcej, nic nie wskazuje na to, że tendencja ta będzie się zmieniać. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: ludzie poszukują unikalnych ubrań, które będą mogli zdobyć w atrakcyjnej cenie. To wszystko sprawia, że decyzja o otworzeniu własnej hurtowni odzieży używanej może stać się pierwszym krokiem w drodze do rozkręcenia dobrze prosperującego biznesu.