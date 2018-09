Modne firany do pokoju chłopca

Kotki, misie czy postacie z kreskówek to najczęściej spotykane wzory, jakie mają firany do pokoju dziecięcego. Dla kilkuletniego chłopaka taka dekoracja jest zdecydowanie nieatrakcyjna. Lepszym rozwiązaniem są firanki z wzorami sportowymi. Tego typu firany dla dzieci, to ostatni krzyk mody.