Jakie kwiaty zamiast róż?

Decydując się na zakup kwiatów dla danej osoby warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze nie musimy kupować wcale tradycyjnych róż. Warto skusić się na wybór innych, ciekawych i oryginalnych kompozycji kwiatowych, a nie zwykły bukiet róż.

W polskich kwiaciarniach mamy naprawdę ogromny wybór kolorowych kwiatów. Po drugie dobrze byłoby znać symbolikę kupowanych kwiatów, aby wręczając je danej osobie nie popełnić faux pas. Gdy mamy problem, jakie kwiaty wybrać, warto również poprosić o fachową pomoc pracowników kwiaciarni.

Na jakie okazję kupić kwiaty?

Nie da się ukryć, że kwiaty są najbardziej uniwersalnym prezentem, jaki możemy podarować innej osobie. Są bardzo kolorowe, pachnące i uwielbiane przez niemal wszystkich. Na jakie okazje najlepiej sprawdzi się na taki podarunek? Na urodziny, imieniny, ślub, komunię świętą, różne rocznice, Dzień Kobiet czy Dzień Nauczyciela, Dzień Babci i Dziadka i wiele innych. Teraz pojawia się jednak pytanie, co wybrać zamiast tak popularnych róż? Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – np. tulipany, goździki, lilie, żonkile, gerbery, margaretki, storczyki, niezapominajki, słoneczniki, konwalie, czy frezje.

Tulipany

Bez wątpienia tulipany kojarzą się wszystkim z wiosną i słońcem. Kwiaty te, które są symbolem narodowym Holandii, oznaczają radość ze spotkania z drugą osobą. Co ważne, dostępne są w szerokiej gamie kolorów i świetnie komponują się z innymi dodatkami. Tak naprawdę będą odpowiednie dla mamy lub babci, a czerwone dla bliskiej, ukochanej osoby. Tulipany możemy podarować również osobie podczas niezobowiązującego spotkania. Warto pamiętać, że tulipany pięknie komponują się w bukiecie z innymi kwiatami, m.in. margaretkami lub miniaturkami gerbera.

Goździki

Goździki przez wiele lat podobnie jak rajstopy były najczęstszym prezentem, który otrzymywały kobiety z okazji Dnia Kobiet w okresie PRL-u. Z tego powodu, w późniejszych latach ten rodzaj kwiatów nie cieszył się zbyt wielką popularnością. Na szczęście to się zmieniło i goździki wróciły do łask florystów i coraz częściej znajdują się w różnych kompozycjach bukietów.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że te piękne rośliny, mogą pochwalić się aż 300 rodzajami gatunków, z czego w Polsce występuje ich jedenaście. Idealnie sprawdzą się na urodziny, imieniny, wspomniany już Dzień Kobiet, czy ślub. Coraz częściej podczas ślubów goździki można dostrzec w męskich butonierkach. To naprawdę trwałe kwiaty, które dobrze pasują do gerbera, lilii, irysów, chryzantemów oraz anemonów. W kwiaciarni internetowej e-kwiaty.pl można zakupić m.in. „Bukiet Wzajemności”. Białe goździki zostały zestawione z bordowymi margaretkami oraz zielonymi dodatkami. To idealny prezent, aby okazać swoją wdzięczność i wyrazić szacunek.

Gerbery

Gerbery znajdziemy w każdej kwiaciarni. Poniekąd to „must have” każdej kwiaciarni. To też najczęściej sprzedawane kwiaty obok róż i tulipanów. Dostępne są w różnych kolorach, odmianach i rozmiarach. Spotkać można nawet dwukolorowe gerbery. Są bardzo trwałe i dlatego tak chętnie floryści, sięgają właśnie po nie podczas układania bukietów.

Można powiedzieć, że znakiem rozpoznawczym klasycznych odmian gerbera jest prosty, wręcz graficzny kształt kwiatostanu z wyraźnym środkiem. Ten rodzaj kwiatów odpowiedni będzie na każdą okazję. Możemy być spokojni, że wręczając je drugiej osobie na pewno nie popełnimy żadnej gafy. W kwiaciarni e-kwiaty.pl dostępny niemal od ręki jest bukiet „Pamiętam o Tobie”, który został skomponowany z bordowych kwiatów gerber oraz alstromerii.

Margaretki

Margaretka to jedna z najbardziej pospolitych odmian kwiatków, ale wyjątkowa pod wieloma względami. Cenimy te kwiaty za ich piękno i prostotę. Bardzo często kojarzą się z polnymi kwiatami. Ich prostota sprawia, że świetnie pasują do innych rodzajów kwiatów i bardzo długo utrzymują świeżość.

Możemy wybierać spośród różnych wariatach kolorów, np. różowych, białych, bordowych, niebieskich, zielonych, czerwonych lub żółtych. Według symboliki te kwiaty przekazują nam wiadomość „jesteś najpiękniejsza”. Jedną z najnowszych kompozycji w kwiaciarni internetowej jest bukiet „Słodki Pocałunek”. To połączenie białych margaretek oraz różowych goździków z zielonymi dodatkami. Taką kompozycję kwiatów warto podarować mamie, siostrze, dziewczynie lub babci. Na pewno wywoła on ogromny uśmiech na ich twarzy.

Orchidee, czyli storczyki

Dla bliskiej nam osoby, dziewczyny, narzeczonej, żony idealne będą orchidee. Oznaczają zmysłowość, kobiecość, namiętność, erotyzm i pożądanie. To wspaniały prezent m.in. na ślub lub rocznicę ślubu. Wiele osób twierdzi, że popularnie nazywane storczyki to najpiękniejsze kwiaty świata i trudno się z tym nie zgodzić.

Warto podkreślić, że w ostatnich latach ten rodzaj kwiatów cieszy się w naszym kraju bardzo dużą popularnością. Dostępnych jest wiele odmian tych kwiatów i to w różnych kolorach. Często orchidee stanowią dekorację w restauracjach, hotelach, czy różnych firmach. Należy jednak pamiętać, że to bardzo delikatny kwiat. Podarowany w prezencie, wskazuje na szacunek i podziw dla obdarowanej nim osoby.

Postaw na kwiaty sezonowe

Nie bójmy się kupować bukietów, które są skomponowane z innych kwiatów, niż róże. Naprawdę w kwiaciarniach możemy kupić wiele ciekawych, oryginalnych i niepowtarzalnych kwiatów. Warto również od czasu do czasu postawić na kwiaty sezonowe, tj. żonkile, konwalie, słoneczniki, bez, niezapominajki, chabry, maki, stokrotki. Obdarowywana przez nas osoba na pewno doceni ten gest. Oznaczać to również będzie, że potrafimy być kreatywni i niesztampowi.

Dany bukiet kwiatów możemy komponować sami. Taką możliwość daje nam m.in. kwiaciarnia internetowa e-kwiaty.pl, która posiada opcję „kreator bukietu”. Kiedy naprawdę nie wiemy, jakie kwiaty wybrać dla danej osoby i na daną okazję, warto poradzić się wykwalifikowanych florystów, którzy pomogą nam skomponować wyjątkowy bukiet. Jak widać na rynku dostępnych jest wiele odmian i rodzajów kwiatów, z których możemy stworzyć wyjątkowe kwiatowe kompozycje i wcale nie muszą to być róże.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki