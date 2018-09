Firmowa integracja – poznaj gry dla pracowników!

Firmowe imprezy integracyjne organizowane pozwalają naprawdę miło spędzić czas w gronie osób, które z jednej strony widujemy codziennie, a z drugiej – ciągle niewystarczająco dobrze znamy. O czym warto pamiętać, kiedy planujemy takie spotkanie? W artykule wskazujemy kilka sprawdzonych sposobów na przełamanie pierwszych lodów i doskonałą zabawę przez cały dzień! Wyjaśniamy również, jakie korzyści dla całego zespołu i dla samego pracodawcy płyną z dobrze przeprowadzonej integracji. A jest ich naprawdę wiele!

Gry ułatwiające integrację podczas imprezy firmowej

Wspólny obiad (np. w restauracji Okrasa we Wrocławiu) rozpoczynający firmową imprezę integracyjną jest także dobrym momentem na przeprowadzenie kilku prostych gier zespołowych, które pozwolą pracownikom nieco lepiej się poznać i ułatwią nawiązanie swobodnej rozmowy w restauracji. Wybierając zabawy dla zespołu, pamiętajmy jednak o tym, aby nie wiązały się one z ocenianiem pracowników. Podczas imprezy integracyjnej mamy się przede wszystkim doskonale bawić. Elementy oceny, nawet te o wymiarze humorystycznym, mogą wprowadzić niepotrzebne napięcie znane doskonale z codziennej pracy. Skupmy się zatem na tym, aby wybrane przez nas gry nie były monotonne i pozwalały się wzajemnie lepiej poznać. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z zupełnie nowym zespołem, czy raczej z pracownikami, którzy spędzili już ze sobą nieco czasu, możemy przeprowadzić jedną z podanych poniżej gier lub stworzyć własną!

Poznajemy imiona, czyli gra dla nowego zespołu

Jeśli mamy do czynienia z pracownikami, którzy niemal zupełnie się nie znają, warto zacząć od tego, abyśmy dobrze zapamiętali swoje imiona. Grę możemy przeprowadzić, zanim jeszcze podany zostanie obiad. Dzięki temu atmosfera od razu nieco się rozluźni. Jeśli chcemy mieć pewność, że skończymy, zanim na stole pojawią się pierwsze dania, wystarczy uzgodnić to z obsługą restauracji. Kiedy wszyscy już wygonie usiądą, możemy rozpocząć zabawę! Na czym polega gra? Każdy z pracowników wypowiada swoje imię, uzupełniając je o wybraną cechę charakteru, której nazwa rozpoczyna się na tę samą literę co imię przedstawiającej się osoby – na przykład: Jestem asertywna Ania. Gdzie jest haczyk? Otóż, żeby zabawa nabrała rumieńców, każda kolejna osoba podająca swoje imię i cechę charakteru, musi powtórzyć wszystkie imiona i cechy, które padły wcześniej, zachowując przy tym właściwą kolejność! Uśmiech gwarantowany!

O kim mówię? Gra dla pracowników, którzy znają się nieco lepiej

Organizując imprezę integracyjną dla pracowników, którzy już się nieco znają, możemy przeprowadzić zabawę polegająca na odgadywaniu cech charakteru. Dla wielu osób może to stanowić wskazówkę na temat tego, jak są postrzegane w zespole. Osoba prowadząca grę powinna jednak pamiętać o konieczności zachowania pewnych środków ostrożności, aby ktoś nie poczuł się urażony, co również wymaga już pewnej znajomości pracowników. Jakie są zasady? Osoba prowadząca zabawę wymyśla cechę, która charakteryzuje kilka osób z zespołu. Wybraną cechę zachowuje dla siebie, a osobom biorącym udział w zabawie wymienia imiona pracowników, których ona określa. Zadaniem uczestników gry jest odgadnięcie cechy pasującej do wszystkich wskazanych osób. Pamiętajmy, że nie muszą to być tylko cechy charakteru, ale też na przykład ulubiony film, potrawa czy kolor. Liczy się dobra zabawa! Co ważne, tę grę również możemy przeprowadzić w restauracji bez żadnych rekwizytów, zanim jeszcze podany zostanie obiad. Jakie jeszcze atrakcje mogą umilić spędzony wspólnie czas?

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki