Blaski i cienie pracy jako opiekunka osób starszych

Praca opiekunki osób starszych budzi duże zainteresowanie, trudno jednak nie odnieść wrażenia, że nie wszyscy mamy na jej temat dostateczną wiedzę. Nie brakuje zarówno osób przestrzegających przed tym zawodem, jak i tych, które bardzo go sobie chwalą. Jak więc jest naprawdę.

Z czym powinniśmy się liczyć?

Opiekunka osób starszych musi liczyć się z tym, że jej zawód, pomimo wielu posiadanych przez siebie zalet, nie jest również wolny od wad. Wypada jednak zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście mówimy o aż tak dużym problemie. Podobnie jest przecież w wypadku każdej pracy zarobkowej, poznanie niedociągnięć sprawia zaś, że można im skuteczniej przeciwdziałać.

W przypadku opiekunki największe wyzwanie stanowią sami seniorzy. Praca wymaga nieustannego kontaktu z innym człowiekiem, to zaś wiąże się z koniecznością pochylania się z szacunkiem nad jego słabościami. Trudno liczyć na to, że senior będzie zawsze zadowolony, trudno też oczekiwać, że jego relacja z opiekunką zawsze będzie idealna. Okresy trudne przeplatają się jednak z tymi, w czasie których następuje stabilizacja, a wraz z upływem czasu tych drugich jest więcej.

Pewnym wyzwaniem mogą okazać się też obowiązki, jakie ma do wykonania opiekunka osób starszych. Nie warto liczyć na to, że senior będzie osobą w pełni samodzielną, a jej zadaniem będzie jedynie przypominanie mu o konieczności przyjmowania leków. Gdyby tak było, obecność opiekunki wcale nie miałaby uzasadnienia. Często pomoc dotyczy podstawowych czynności takich, jak mycie i ubieranie się, praca jest więc wymagająca.

Co nas czeka w zamian?

Opiekunki czuwające nad osobami starszymi przyznają, że z czasem odczuwają coraz większą satysfakcję. Pomagają przecież ludziom i sprawiają, że ich życie staje się łatwiejsze. Nie da się jednak ukryć, że tym, co zachęca do podjęcia pracy w tym zawodzie, są przede wszystkim wysokie zarobki. Opiekunka zatrudniona w Niemczech (a właśnie tam zapotrzebowanie jest obecnie największe) może liczyć na pensję, która w kraju nie byłaby osiągalna nawet w przypadku obowiązków bardziej złożonych. Co więcej, zatrudnienia można spodziewać się nawet nie będąc pielęgniarką lub pracownikiem polskiego domu opieki.

Osobom, które chcą zatrudnić się jako opiekunka osób starszych ATERIMA MED przygotowała szczególnie interesującą ofertę. Ta składa się nie tylko z zatrudnienia, ale i z wszechstronnej pomocy obejmującej także podwyższanie kwalifikacji i kompetencji językowych. Firma może też pochwalić się dużym doświadczeniem oraz wieloma zadowolonymi pracownikami, co także zachęca do nawiązania z nią kontaktu.

(tekst sponsorowany)

