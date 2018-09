Materiały marketingowe – wzmocnij wizerunek swojej firmy

Na trwały i solidny wizerunek marki składa się wiele drobiazgów. Logo czy pieczątka to dopiero pierwsze kroki w jego budowaniu. Ważne jest, by dobrze się prezentować zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy – oraz by materiały wizualne kojarzyły się z nią jednoznacznie.

Jak Cię widzą,

…tak Cię piszą. To powiedzenie powinno być szczególnie ważne dla każdej firmy. Niektórzy powiedzą, że przecież są profesjonalistami i liczy się, że wykonują swoje zadania z najwyższą starannością. Jednak zanim klient wybierze wykonawcę, najpierw musi zechcieć zostać na jego stronie i wczytać się w oferowane usługi – lub przekonany schludnym opakowaniem, sięgnąć po jakościowy produkt.

Dzięki przykładowo badaniom zwanym user experience dowiadujemy się, czego oczekują klienci. Nie chodzi o to, by spytać użytkownika wprost, czego chce, bo taka metoda życzeniowa nie odpowie nam w rzeczywistości na pytanie, czego użytkownik potrzebuje. Dowiemy się między innymi czy interfejs strony jest dla niego przyjazny? Czy ulotkę, którą otrzymał wyrzucili bez spoglądania na nią? Czy niedbale zaprojektowana wizytówka sprawiła, że stracił zaufanie do potencjalnego partnera? A może krzykliwe kolory opakowania produktu lub wystroju wnętrza sprawiły, że opuścił sklep? Dlatego też warto zwrócić się do zewnętrznych wykonawców, którzy świetnie znają się na swojej pracy i od wielu lat sprawdzają oraz na różne sposoby poznają preferencje użytkowników wielu, także odmiennych od siebie, sektorów rynku. Studio brandingowe przygotuje materiały marketingowe dopasowane do profilu firmy, odzwierciedlające jej charakter oraz budujące pozytywny wizerunek marki. Nic nie zastąpi wiedzy zbieranej przez specjalistów, którzy wiedzą, jak działać najskuteczniej.

Zewnętrzny wizerunek

Spójne materiały marketingowe pozwolą Ci na zbudowanie rozpoznawalnej marki. Czasem wystarczy odpowiednie dobranie kolorystyki oraz prostego symbolu. Przykładowo połączenie barwy żółtej i czerwonej z biedronką na czele kojarzy się z jednym z większych dyskontów spożywczych w Polsce, a zielona żaba – z osiedlowymi sklepami.

Wizerunek musi być także zgodny z profilem i charakterem firmy. Gdyby zabawki dla małych dzieci reklamowane były przez ogarniturowanych na czarno panów w meloniku na głowie, istnieje mała szansa, żeby przekonać najmłodszych do ich posiadania – lub gdyby poważny dom pogrzebowy korzystał z krzykliwej, różowej papeterii w swoich materiałach skierowanych do klienta. Oczywiście, niektóre branże mogą sobie pozwolić na linię budowania wizerunku poprzez kontrowersję. Na szczęście dogłębna analiza rynkowa może uchronić nas przed błędami źle dostosowanych rozwiązań.

Ład wewnętrzny

Spersonalizowana firmowa papeteria to nie tylko estetyczna fanaberia, lecz realna pomoc w uporządkowaniu działania biura. Jedno spojrzenie na dokumenty pozwoli bez ich dogłębnej analizy na skierowanie dokumentacji do odpowiednich działów – lub segregatorów. Przygotowywanie umów na firmowym papierze to również oznaka profesjonalizmu. Ujednolicony mailing, prezentacje czy raporty pozwolą zachować marce spójność – pewne wizualne wzory będą się z nią kojarzyć jednoznacznie, wpłynie to także pozytywnie na odczucia pracowników względem swojego miejsca pracy. Identyfikacja wizualna firmy nie kończy się bowiem tylko na relacjach z partnerami czy klientami. Z drugiej strony – niewątpliwie zaczyna się od dobrze zaprojektowanych materiałów wizualnych, także tych, które mogą wzbogacić wystrój wnętrza i pobudzić kreatywność pracowników.

Nie oszczędzaj na drobnych szczegółach. To najczęściej one decydują o wybraniu naszej firmy spośród morza innych. Żyjemy w czasach kultury wizualnej, a więc wzrok jest pierwszym narządem, który musimy przekupić, by zachęcić klienta do korzystania z naszych usług czy produktów. Uporządkowany, schludny wizerunek budowany konsekwentnie daje innym sygnał, że oto mają do czynienia z poważnym i solidnym graczem.

