Czym jest kolagen i jak kosmetyki z tym składnikiem działają na naszą skórę?

Kolagen już powoli odchodzi w zapomnienie na rzecz bardziej syntetycznych produktów. A jednak to on jest bardziej naturalny! Na czym polega fenomen „eliksiru młodości”?

KOLAGEN, CZYLI…?

Białko, które występuje w tkance łącznej. Niesamowicie odporne na rozciąganie, wytrzymałe, solidne. Więcej kolagenu ma młodzież, dlatego dojrzałe kobiety polegają głównie na środkach pielęgnacyjnych. Poprawiają jędrność skóry, wielkość ust, wygładzają zmarszczki. Kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór kosmetyków.

CELLUIT

Większość hurtowni kosmetycznych oferuje mniej lub bardziej skuteczne kremy na celluit. Przy wyborze powinnyśmy kierować się przede wszystkim dobrym składem! Choć czasem ciężko rozwikłać długą listę obcobrzmiących związków chemicznych zapamiętajmy, że oznaczono go jako „collagen”.

Zwykle podobną maść stosuje się dwa – trzy razy dziennie, energicznie wmasowując w powierzchnię skóry. Terapia daje delikatne efekty, a regularne stosowanie może nawet całkowicie wygładzić kłopotliwe miejsca.

Początkowo po zastosowaniu odczujemy uczucie ciepła. Może nawet pojawić się leciutkie zaczerwienienie, jednak to nie powód do paniki! Kosmetyki zawierające kolagen są bezpieczniejsze od innych: nie zawierają mocznika (depilcja) ani amoniaku (farbowanie). Żadna z substancji aktywnych nie powinna spowodować reakcji alergicznej. Uczucie rozchodzącego ciepła wyłącznie pokazuje szybkie działanie specyfiku.

STAWY

Sportowcy i osoby starsze mają z kolei innego rodzaju problemy. Z biegiem lat stawy (podobnie jak buty) ścierają się. Objawia się to bólem, niemożnością poruszania, obrzękami. Dlatego coraz częściej ci ludzie sięgają po syntetyczne suplementy diety. Czy jednak kosmetyki z kolagenem są w stanie wniknąć tak głęboko pod skórę?

Kolana, łokcie, kostki, biodra z reguły nie są pokryte grubą warstwą tłuszczu, dlatego śmiało możemy zastosować maść. Inaczej wyglądałaby sprawa z piętami. Te nie potrzebują dodatkowego kolagenu, zresztą w ich przypadku z uwagi na gruby naskórek terapia okazałaby się nieskuteczna. Na dowód proponuję prosty tekst. Dotknijcie pięty i łokcia. Różnią się, prawda?

CHIRURGIA PLASTYCZNA

Kolagen stanowi również doskonały naturalny wypełniacz. Chirurdzy plastyczni szczególnie chwalą go sobie podczas wykonywania zabiegów powiększania ust. W przeciwieństwie do innych syntetycznych środków, to naturalne białko doskonale adaptuje się do nowych warunków. Rana goi się szybciej, maleje ryzyko zakażenia czy wystąpienia reakcji alergicznej.

Podsumowując: kolagen to naturalny eliksir młodości. Odpowiada za jędrność skóry, dlatego skutecznie leczy celluit, poprawia stan stawów, służy za wypełniacz ust. A przy tym kosmetyki, w których jest zawarty, nie wywołują reakcji alergicznych!

Źródło: https://kolagen.info/

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki