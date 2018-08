Jak rower kupić – górski, szosowy czy trekkingowy?

Jaki rower kupić, aby miał jak najszersze zastosowanie i sprawdzał się na co dzień? Rowery miejskie, górskie, crossowe, trekkingowe, szosowe… Możliwości jest naprawdę wiele. Wszystkie wymienione typy rowerów mają określone zastosowanie. Jednak nie oznacza to, że nie możemy ich wykorzystywać również w innych warunkach. W zależności od naszych upodobań i potrzeb, może się okazać, że rower górski będzie dla nas doskonały do jazdy po mieście, a rower miejski zabierzemy ze sobą na wycieczkę za miasto. A może jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie dla nas rower trekkingowy, crossowy lub szosowy?

Jaki rower kupić – górski, trekkingowy, a może szosowy?

Jeśli znamy podstawowe typy rowerów, o których więcej dowiedzieć się można z bloga Immotion, znalezienie odpowiedzi na pytanie – jaki rower kupić, będzie znacznie prostsze. Tak jak przy wyborze każdego produktu należy zacząć od kwestii, która wydaje się najbardziej banalna, a zatem od rozpoznania własnych potrzeb. Wielu zapalonych, profesjonalnych kolarzy stwierdzi, że nie ma roweru uniwersalnego i najlepszym rozwiązaniem jest zainwestowanie w dwa, a może nawet trzy różne jednoślady. Trudno się z nimi nie zgodzić. Jednak jeśli nasze możliwości finansowe są ograniczone lub dopiero zaczynamy swoją przygodę z rowerem i chcemy poznawać kolarski świat powoli, bez zbędnego ryzyka, warto dokonać przemyślanego wyboru, kupując rower wszechstronny oraz dostosowany do naszych potrzeb. Nie ma wątpliwości co do tego, że do typowej jazdy górskiej nieodzowny jest rower górski, a kolarstwo szosowe nie obędzie się bez profesjonalnej szosówki. Jeśli jednak potrzebujemy roweru, który sprawdzi się w mieście oraz podczas dłuższych, ale niezbyt ekstremalnych wyprawach rowerowych, warto przyjrzeć się bliżej przede wszystkim rowerom trekingowym, crossowym, miejskim, a także górskim. Te ostatnie, co być może dla niektórych będzie zaskakujące – doskonale sprawdzają się nie tylko na trudnych terenach górzystych, lecz także w miejskiej dżungli. Nie każdy rower górski wymusza na rowerzyście mocno pochyloną pozycję. Odpowiednio wyprofilowana rama pozwoli wyprostować plecy, zapewniając dobry widok na wszystko, co dzieje się wokół. Szerokie opony dobrze zamortyzują wstrząsy odczuwane podczas pokonywania miejskich krawężników, a wybierając największe, 29-calowe koła możemy także szybko nabierać prędkości i bez dużego wysiłku pokonywać nawet duże dystanse. Równie wygodny i wszechstronny dla wielu osób okaże się rower trekingowy (turystyczny). Wielopozycyjna kierownica, 28-calowe koła, odpowiednia amortyzacja oraz pełen zestaw akcesoriów rowerowych to naprawdę niezawodne połączenie nie tylko na dłuższe wycieczki, lecz także na codzienne dojazdy do pracy czy po zakupy. Zastanów się zatem, do czego chcesz wykorzystywać swój rower i wybierz najbardziej optymalny typ!

Wiesz już, jaki rower kupić? Zobacz, jak dobrać rozmiar ramy!

Jeśli wiesz już, jaki rower kupić, pora zastanowić się nad wyborem odpowiedniego rozmiaru ramy. Rozmiar ramy rowerowej jest jedną z kluczowych kwestii podczas zakupu dowolnego roweru. Nie bez powodu jest ona nazywana sercem roweru. To właśnie od niej w dużym stopniu zależy komforty jazdy. Sprawdźmy, jak dokonać właściwego wyboru. Nie wierzmy w to, że ewentualne niedopasowania można skorygować, regulując wysokość siodełka. Producenci nie bez powodu wprowadzają zróżnicowane rozmiary! Zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała rama może nam skutecznie odebrać przyjemność z jazdy. Nie ma nic przyjemnego w uderzaniu kolanami o kierownicę, ani też w nadmiernym wyciąganiu tułowia, aby dosięgnąć kierownicy.

Aby tego uniknąć, należy przyjrzeć się konkretnym parametrom. Nie zawsze jedynym wyznacznikiem będzie nasz wzrost, może on być punktem wyjścia, jednak warto zwrócić uwagę na pewne szczególne cechy naszego ciała. I tak na przykład kobiety statystycznie mają dłuższe nogi w stosunku do reszty tułowia. I właśnie tym tropem powinniśmy podążać.

