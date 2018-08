Stelaże podtynkowe Koło – zaufaj wysokiej jakości

Koło to renomowana marka, z którą prędzej czy później mają do czynienia wszystkie osoby stykające się z tematem urządzania łazienki. W dzisiejszym wpisie chcemy skupić się na fenomenie stelaży podtynkowych tej marki. To bardzo niszowy produkt, a równocześnie niezwykle wymagający – stąd nic dziwnego, że trzeba naprawdę mocno przyłożyć się do wyboru.

I choć na rynku nie brakuje innych znamienitych producentów oferujących równie dobrej jakości propozycje jak na przykład stelaż podtynkowy link z miską zawieszaną pure (https://www.bridom.pl/stelaz-podtynkowy-link-z-miska-zawieszana-pure) to jednak wydaje się, iż to właśnie koło jest ulubionym wyborem w tym kontekście. Właśnie dlatego spróbujemy się przyjrzeć bliżej cechom, jakie charakteryzują stelaże podtynkowe tej marki.

Stelaże podtynkowe Koło – dlaczego tak je lubimy?

Przede wszystkim producent podchodzi bardzo kompleksowo do oferty, zapewniając klientom różnorodność wyborów pod względem typów stelaży czy ich rozmiarów. Choć najczęściej wybierane są te o wymiarach:

szerokość: 40 cm,

wysokość: 113-133 cm,

głębokość: 15-23,5 cm.

To w ofercie Koło nie brakuje mniej i bardziej standardowych wymiarów. Ważną cechą wielu propozycji marki jest to, że są to stelaże podtynkowe z możliwością montażu w narożniku, co doceni niejeden główkujący nad tym tematem właściciel domu.

Zwykle producent zapewnia w swojej ofercie równocześnie pasujące do kompletu pozostałe elementy kompatybilne z stelażem, takie jak przyciski czy miski wiszące, aby można było całe zakupy wykonać za jednym zamachem, nie przejmując się, że coś do czegoś ostatecznie nie będzie pasować. Tutaj wszystko jest więcej niż przemyślane. Co więcej, w ofercie marki Koło nie brakuje też stelaży zaprojektowanych z myślą o osobach o szczególnych potrzebach np. z dostępem do miski wiszącej dostosowanej do użytku przez osoby niepełnosprawne. Kompleksowość podejścia do swojej oferty to jedna z największych zalet Koło.

Kończąc temat kompleksowości należy wspomnieć, iż w większości ofert znajdziemy komplet składający się z następujących elementów:

śrubunek z zaworem kątowym do podłączenia wody,

instrukcję montażu,

zaślepki instalacyjne,

rura odpływowa,

Do tego wszystkiego nierzadko producent dorzuca miły upominek: wkład odświeżający Smart Fresh.

Stelaże Koło – dlaczego jeszcze po nie sięgamy?

Do powyższych zalet dochodzi trwałość, jaka jest zapewniona przez te stelaże. Najlepszym dowodem na to, z jak wytrzymałymi produktami mamy do czynienia jest fakt, iż producent udziela długich gwarancji. Jest pewny jakości, jaką daje swoim klientom i to również sprawia, iż nie boją się oni zaufać temu asortymentowi. Każdy element jest pieczołowicie wykonany z wysokiej klasy materiałów. Same stelaże są też nietrudne w instalacji i większość właścicieli domów powinna sobie z tym sama świetnie poradzić, co eliminuje konieczność wynajmowania specjalisty – co mogłoby generować dodatkowe koszta. To wyjście naprzeciw dzisiejszym naprawdę wymagającym klientom i tak – oni to również, tak samo jak pozostałe zalety, doceniają.

(tekst sponsorowany)

