Żyć jak pies z kotem, czyli porządek w domu pełnym zwierząt

Zwierzaki w domu są niewątpliwą mieszanką wybuchową – dostarczają nam wiele radości, ale także potrafią wejść na głowę i zrobić niezły bałagan. Oczywiście je kochamy i im wybaczamy, jednak co dalej? Plan na skuteczne sprzątanie przyda się każdemu – odpowiednia strategia i kilka trików pomogą właścicielowi niepoprawnego pupila. Zapraszamy!

Odkurzanie futra

Każdy właściciel czworonoga powinien zaopatrzyć się w odkurzacz – miotła w starciu z futrem nie ma żadnych szans! Odkurzanie to najefektywniejszy sposób na walkę z włosami, brudem czy pyłem. Jeżeli zaopatrzymy go w odpowiedni worek i filtr HEPA to możemy być pewni – żaden bałagan nie będzie nam straszny. Tylko jaki worek jest najodpowiedniejszy? Przede wszystkim syntetyczny! Tylko taki worek nie przepuszcza kurzu i innych alergenów z powrotem do pomieszczenia, dzięki czemu sprzątanie jest bardziej efektywne. Jeżeli często odkurzamy po pupilach, zwykły papierowy worek może tego “nie przeżyć”. Dlaczego? Ponieważ jego odporność spada po wciągnięciu czegoś mokrego bądź ostrego. Ponadto, gdy jest pełny, wydziela nieprzyjemny zapach… Worek syntetyczny nie pozwala na takie wpadki, a worek anti-odour wręcz specjalizuje się w zatrzymywaniu niemiłych zapachów. Warto więc zrobić przysługę swojemu powonieniu i zainwestować w tego typu produkt. Kolejny krok do porządku w domu (pełnym zwierząt) to filtr HEPA. Taki “pomocnik” zatrzymuje wewnątrz odkurzacza nawet malutkie cząstki roztoczy, pyłków i… sierści! Odkurzacz wyposażony w taką broń to niezbędnik każdego wielbiciela zwierząt. Wypracowując regularne odkurzanie domu, nie będzie zaskakiwał nas widok kłębiącej się sierści, a wszystko będzie lśniło nawet w przypadku nagłej wizyty teściowej.

Porządek w domu

Aby dom był czysty, trzeba czasem zwierzaki… przechytrzyć. Często tak się zdarza, że nasze pupile leżą grzecznie na swoich legowiskach, po czym, gdy wychodzimy z domu “przesiadają” się na nasze fotele i kanapy. Z tego typu zachowaniami można walczyć, ewentualnie zamykać drzwi od salonu… Innym wyjściem są narzuty bądź kocyki. To na nich osiadać będzie sierść, którą później łatwo można wyczyścić – wyprać bądź po prostu wytrzepać (ochronimy także kanapę przed niechcianymi zadrapaniami). Tutaj także odkurzacz się przyda – przy pomocy specjalnej szczotki do czyszczenia tapicerki łatwo pozbędziemy się niechcianego futerka. Zamiennikiem odkurzacza może być rolka do ubrań, która również sprawnie usunie sierść. Oprócz walki z kłakami, nieodłącznym elementem posiadania kota jest… żwirek. Kociaki nie chcą nam robić na złość, jednak mimo to i tak roznoszą swój żwirek po całym domu. Aby ten proceder nie zachwiał porządku w domu, warto zainwestować w chropowatą wycieraczkę (umieszczoną koło kuwety) bądź po prostu zamykaną kuwetę.

Szczotkowanie – kluczem do sukcesu

Częste szczotkowanie jest najlepszym sposobem na wypadanie sierści. Zachowując regularność, możemy spodziewać się naprawdę zadowalających efektów. Porządna szczotka może zdziałać cuda! Regularne mycie zwierzaka (zwłaszcza po spacerze w deszczu) również pomaga zachować porządek w domu – nawet pełnym zwierząt.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki