Jakie auta sprowadzać z USA, aby uniknąć dodatkowych kosztów?

O opłacalności sprowadzania używanych samochodów z USA do Polski słyszał zapewne już każdy. Mimo to, zawsze zastanawiamy się czy operacja taka jest opłacalna, a gra warta przysłowiowej świeczki. Olbrzymia odległość, rozbudowana logistyka i koszty złożonego transportu mogą wydawać się czynnikiem, który przekreśla korzyści płynące z tego zjawiska. Tymczasem, wcale tak nie jest. Jeżeli operacja zostanie dobrze przeprowadzona, najlepiej przy pomocy fachowców, sprowadzanie pojazdu z USA do Polski może okazać się bardziej korzystne niż z Europy. Jeszcze bardziej atrakcyjne może być sprowadzanie pewnych szczególnych pojazdów, np. zabytków lub uszkodzonych. Dlaczego? Jakie auta sprowadzać z USA?