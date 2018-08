Kamperem w świat, czyli wakacje na czterech kółkach

Sezon urlopowy w pełni, część Polaków zdążyła już wrócić, a część jeszcze nie pojechała na swoje długo wyczekiwane wakacje. Niektórych dopiero czeka organizacja wyjazdu – wybór miejsca, rezerwacja noclegu i wybór środka transportu. Jak wynika ze sporządzonego przez HRS raportu „Wakacje 2017 – jak Polacy spędzają urlop?”, około 40 proc. Polaków na wakacje poleci samolotem, a trochę więcej, bo 45 proc. zdecyduje się pojechać własnym samochodem.

Spora część tych, którzy zdecydują się jechać autem, wybierze kamper. W ostatnich latach popularne stało się spędzanie wakacji na samodzielnie organizowanych wycieczkach. Idealnym na takie rodzinne eskapady wydaje się kamper, pozwalający podróżować w komfortowej, domowej atmosferze.

Ile to kosztuje?

Podstawą jest sprawny technicznie i dobrze wyposażony kamper. Można go kupić albo wynająć. Chcąc kupić taki samochód trzeba mieć do dyspozycji 300-400 tys. zł., bo mniej więcej tyle trzeba wydać na nowy pojazd tego typu. Oczywiście można poszukać odpowiedniego modelu na rynku wtórnym. Koszt zakupu kilkuletniego kampera wynosi około 80 tys. zł., za to 20-letnie można mieć już za około 20 tys. zł. Z tym, że od liczących sobie 15 czy 20 lat pojazdów nie ma co oczekiwać, że ich stan techniczny będzie dobry, prędzej do ceny zakupu trzeba będzie doliczyć jeszcze koszty remontu.

Wypożyczenie kampera wiąże się z opłatą ok. 200 zł/dobę do nawet 800 zł/dobę. Najwyższe ceny są w sezonie, poza nim nie jest aż tak drogo. Trzeba też zwrócić uwagę, czy podana cena jest netto czy brutto, może się bowiem okazać, że dojdzie do tego jeszcze podatek VAT. Należy pamiętać, że podczas wypożyczania pobierana jest też kaucja – od 3 do 6 tys. zł. Dodatkowo płatny jest serwis, w czasie którego kamper jest przygotowywany do podróży.

Co jeszcze?

Wypożyczając kampera, polisa ubezpieczeniowa jest wliczona w cenę, gdyż zapewnienie ochrony pojazdowi leży po stronie właściciela. Jeśli natomiast to my jesteśmy właścicielami kampera, naszym obowiązkiem jest go ubezpieczyć. Polisy takie jak Motor home insurance, dopasowane do oczekiwań właścicieli kamperów, cieszą się dużą popularnością np. na Zachodzie. Oferują je firmy typu Motorhome Project. W Polsce na ten moment nie ma jeszcze ofert skrojonych na miarę, co wcale nie oznacza, że nie trzeba się ubezpieczać. Kompleksowa ochrona pozwoli uniknąć konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń, a przy tym sprawi, że nasze wakacje nie zamienią się w koszmar.

