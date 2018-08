Jak dobrać odpowiednią garderobę?

Garderoba to najwyższy luksus. W końcu, kto by nie chciał, żeby wszystkie jego ubrania były starannie odwieszone, a buty pięknie schowane, dzięki czemu znalezienie rano ubrania od razu staje się o wiele łatwiejsze. Pozwól nam poprowadzić Cię po tych wszystkich małych dodatkach, które sprawią, że przestrzeń garderoby będzie o wiele bardziej stylowa i uporządkowana.

Garderoba – musi być praktyczna

Aby garderoba spełniała swoją funkcję w 100%, zacznij od myślenia o najbardziej praktycznych aspektach swojego pokoju i tego, co chcesz osiągnąć w tej przestrzeni:

1. Czy będziesz korzystać z własnej garderoby samodzielnie czy z partnerem?

2. Czy będzie to również pomieszczenie do makijażu i pielęgnacji osobistej, czy też ta przestrzeń jest ściśle przeznaczona na ubrania?

Pomyśl o swoich ubraniach, o tym, co masz i czym chcesz się pochwalić – możesz mieć dużą kolekcję obuwia lub chcesz pokazać swoje najcenniejsze torebki.

Garderoba – zacznij od głównych mebli

Szafa to oczywiste mebel, od którego należy zacząć projektując idealną garderobę. Wybierz ją ostrożnie, aby mieć pewność, że będziesz mieć w niej jak najwięcej miejsca. Upewnij się też, że w wybranej przez Ciebie szafie jest dużo półek, dzięki czemu będzie można poukładać oznaczone pudełka w stosy, wypełnione wszystkimi ulubionymi ubraniami.

Jednak szafa to nie wszystko – toaletka to kolejne ładne miejsce, w którym można w pełni wykorzystać inteligentne rozwiązania do przechowywania. Skrzynki pod stolikiem, pozwalają wygodnie zorganizować wszystkie dodatkowe akcesoria bezpieczne i równocześnie trzymać na wierzchu swoją ulubioną biżuterię i perfumy. Garderoba od razu ładniej się prezentuje, gdy jest w niej taka toaletka.

Garderoba do domu – jak ją zorganizować?

Jest tak wiele sposobów na spakowanie ubrań i dodatków w tym miejscu. Aby zrobić to jak najlepiej – wybierz oddychające pudełka do przechowywania, pokryte bibułą, aby chronić ulubione dzianiny. Kolejną podpowiedzią jest to, by przechowywać bieliznę w torebkach bawełnianych, zawieszonych na drzwiach szafy. Wyściełane wieszaki są dobrym sposobem na ochronę ubrania i równocześnie będą Ci pozwalać przechowywać wszystkie Twoje ulubione ubrania na widoku – nie tracąc ani trochę z estetyki tego buduaru.

Staraj się również i biżuterię mieć odpowiednio zorganizowaną. Stolik w garderobie powinien sprawić, że wszystkie małe akcesoria będziesz mieć blisko ręki. Tym sposobem trzymaj ulubioną biżuterię na klasycznym stojaku umieszczonym pod szklanym kloszem, aby chronić je przed kurzem.

Gotowe pomysły na garderoby

Pomyśl o swoim stylu i o tym, jak chcesz, aby pokój się prezentował: czy chcesz przestrzeni, która jest luksusowa czy bardziej przyciąga Cię nowoczesny, minimalny wygląd? Jest wiele stylów i pomysłów do rozważenia. Pomyśl także o przestrzeni otaczającej Twoją garderobę – dla większości osób jest to sypialnia lub główna łazienka. Uwzględnienie aspektów stylu otaczających pokoi pomoże Twojej przestrzeni pozostać w harmonii z resztą domu.

Garderoba – wybierz ulubioną paletę kolorów

Gdy wybierasz swoją paletę kolorów, weź pod uwagę:

• naturalne światło

• kształt pomieszczenia.

Zastanów się też, kto będzie korzystać z tej przestrzeni – wybierz paletę bogatych, głębokich kolorów mebli – jeśli chcesz stworzyć bardziej dojrzały i wyrafinowany styl. Jaśniejsze odcienie sprawdzają się dobrze w damskich szatniach i sprawiają, że przestrzeń jest jasna, elegancka i zachęcająca. Sporo zarówno jednych jak i drugich propozycji znajdziesz w mebline.pl. Zdecydowanie warto się z nimi zapoznać.

(tekst sponsorowany)

