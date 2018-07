Lecytyna – właściwości regularnego zastosowania

Masz trudności z pamięcią? Ciężko jest Ci się skoncentrować? Wydaje Ci się, że czasy świetności Twego intelektu to bardzo odległe dzieje? Miewasz kłopoty ze skupieniem się na tym, co masz wykonać, a na co dzień męczy Cię ciągłe rozdrażnienie i ospałość? We wszystkich powyższych przypadkach zaleca się zdrową suplementację lecytyną.