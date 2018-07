Innowacja w branży taksówkarskiej

Elektryczne i ekologiczne taksówki to nowość na rynku przewozów osobowych w naszym kraju. Właściciele firm pokładają w nich wielkie nadzieje, licząc, że usługi taksówkarskie znowu wrócą do łask.

Zawód taksówkarza nie należy do najłatwiejszych, z pewnością jest też bardzo specyficzny. Wymaga zachowania maksymalnego skupienia i dużej uwagi przez cały czas, a przy tym umiejętności szybkiego dostosowania się do sytuacji. Mimo tego wciąż rośnie liczba zainteresowanych zawodem taksówkarza, co przekłada się na liczbę wydanych licencji na taksówkę. A co za tym idzie, zwiększa się też konkurencja na rynku. Dla klientów najważniejsza jest jakość świadczonych usług i cena.

E-taksówki i ich zalety

Choć taksówki elektryczne wyjechały na polskie ulice stosunkowo niedawno, to już udało im się pozyskać grono zadowolonych klientów. Użytkownicy chwalą sobie cichą pracę silnika w czasie podróży, płynność jazdy, a do gustu najbardziej przypadły im niższe ceny w porównaniu do wszechobecnych aut spalinowych. Z faktu wprowadzenia e-taksówek do Polski szczególnie ucieszyli się aktywiści związani z ochroną środowiska oraz poprawą jakości powietrza w dużych miastach. Coraz więcej osób prywatnych decyduje się na zakup elektrycznych samochodów. Jak ujawnia raport „Global EV Outlook 2017” sporządzony przez Międzynarodową Agencję Energii, pod koniec 2016 roku po drogach na całym świecie poruszało się aż 2 miliony aut z napędem elektrycznym lub hybrydowym.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Jak już zostało wspomniane, jednym z kryterium decydującym o wyborze usług danej firmy taksówkarskiej jest jakość świadczonych usług. Niemniej ważnym jest bezpieczeństwo podczas podróży. Jest to pierwszy z powodów, dla którego samozatrudniony kierowca taksówki powinien zainwestować w kompleksowy pakiet ubezpieczeń. Drugim powodem jest oczywiście własne bezpieczeństwo. W przypadku taksówek zwykła polisa może okazać się niewystarczająca, lepiej zainwestować w cały pakiet ubezpieczeń, na który składa się OC, AC, NNW i Assistance. Na chwilę obecną na polskim rynku oferty tego typu nie są jeszcze aż tak popularne jak na rynku brytyjskim, gdzie funkcjonują polisy takie jak Taxi insurance, jakie oferuje na swojej stronie internetowej https://www.taxiinsurer.co.uk/taxi-insurance/ np. firma Taxi Insurer. Takie oferty pozwalają na dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb taksówkarza.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki