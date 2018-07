Jak zorganizować przewóz osób niepełnosprawnych we Wrocławiu?

Przewóz osób niepełnosprawnych we Wrocławiu zapewniają liczne firmy taksówkowe i przewozowe. Również podróżowanie komunikacją miejską jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Niestety nie wszystkie pojazdy są przystosowane do ich potrzeb, przez co wiele osób poruszających się na wózku czy podpierających się laską rezygnuje z podróży tramwajami czy autobusami. Jak zapewnić wygodny przejazd tego typu pasażerom?

Z jakich opcji przewozowych mogą korzystać osoby niepełnosprawne we Wrocławiu?

Jak przeczytać można na blogu Eko Taxi, osoby niepełnosprawne we Wrocławiu mogą korzystać z różnego rodzaju środków transportu umożliwiających im komfortowe poruszanie się po terenie miasta. Mogą to być zarówno pojazdy komunikacji miejskiej, jak i prywatne firmy przewozowe czy też korporacje taksówkarskie. Choć miasto pełne jest rozpędzonych autobusów i niekończących się szlaków tramwajowych, większość osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź o lasce niespecjalnie przepada za podróżami tego rodzaju komunikacją. Z czego to wynika?

MPK podaje, że jedynie co trzeci pojazd jest przystosowany do użytku przez niepełnosprawnych. Mowa o autobusach i tramwajach niskopodłogowych – takie rozwiązanie znacznie ułatwia osobom niepełnosprawnym wejście lub wjechanie na wózku inwalidzkim do pojazdu. Oznacza to, że niepełnosprawni pasażerowie niejednokrotnie muszą odczekać dłuższy czas, zanim zjawi się pojazd odpowiednio przystosowany do ich potrzeb. Obecnie kładzie się także duży nacisk na edukację kierowców w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym w korzystaniu z komunikacji miejskiej. I choć we Wrocławiu dokłada się wszelkich starań ku temu, aby zachęcić osoby niepełnosprawne do korzystania z komunikacji miejskiej, nie zawsze jest to dla nich wygodne rozwiązanie.

Osoby niepełnosprawne mogą się nie czuć komfortowo, przebywając na przystanku w oczekiwaniu na specjalnie przystosowany pojazd danej linii. Sama podróż autobusem czy tramwajem często jest dla nich po prostu niewygodna i nieprzyjemna. W przeciwieństwie do podróży taksówką. Nie zapominajmy, że są także takie osoby, które nie mogą poruszać się samodzielnie, a podczas przemieszczania się po mieście towarzyszy im opiekun. W takich przypadkach także często się okazuje, że o wiele lepszym pomysłem jest wspólny przejazd taksówką niż środkami komunikacji miejskiej. Najlepiej oczywiście, jeżeli wybrany przez nas środek transportu będzie oferował kursy po Wrocławiu w atrakcyjnych cenach – tak jak Eko Taxi.

W Eko Taxi we Wrocławiu, w przeciwieństwie do wielu firm taxi, przewóz osób niepełnosprawnych jest możliwy i nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą za przejazd. Wystarczy, że osoba niepełnosprawna jest w stanie samodzielnie wsiąść do samochodu lub podróżuje z kimś, kto jej w tym pomoże. Również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z usług Eko Taxi. Warto tylko pamiętać o tym, że nie wszyscy taksówkarze są w stanie przesadzić pasażera do auta, ale za to chętnie pomogą w schowaniu wózka do samochodu i na koniec kursu podstawią go pod drzwi samochodu tak, aby klient mógł swobodnie się przesiąść. Aby mieć pewność, że wózek zmieści się do auta, warto wspomnieć o jego przewozie przy składaniu zamówienia. Samochody, którymi jeżdżą kierowcy Eko Taxi, nie są na razie przystosowane do przewozu osób z każdym rodzajem niepełnosprawności, ponieważ póki co nie posiadają platform do wciągania wózka wraz z pasażerem.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki