Czyszczenie klimatyzacji domowej – jak często?

Klimatyzacje domowe mają za zadanie przeprowadzenie procesu wymiany powietrza, dzięki któremu możliwe jest utrzymywanie odpowiedniego zakresu temperatur oraz wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń objętych układem klimatyzacyjnym. Dzięki nim możliwa jest poprawa warunków panujących wewnątrz lokalu (domu jednorodzinnego) oraz zapewnienie komfortu jego użytkowania, zwłaszcza w upalne, letnie dni.

Wyposażenie posiadanego domu lub mieszkania w instalacje klimatyzacyjne nie wystarcza jednak do zapewnienia im długiego, bezawaryjnego działania. Podobnie jak każde inne urządzenia i instalacje, także klimatyzatory wymagają od ich użytkowników przeprowadzania regularnych prac konserwacyjnych i serwisowych, które mają zapobiec awarii lub uszkodzeniu sprzętu, a także poprawić jakość i sprawność wykonywanej pracy. Bieżące serwisowanie i czyszczenie klimatyzacji domowej pozwala też zapobiec powstaniu sytuacji, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

Dzięki tym pracom możliwe jest też utrzymanie całej instalacji klimatyzacyjnej w odpowiednim stanie oraz oczyszczenie ich z wszelkiego rodzaju pyłków, kurzów, bakterii, grzybów, pleśni oraz innego rodzaju mikroorganizmów i drobnoustrojów, które negatywnie wpływać mogą na komfort oraz samopoczucie osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach. Często też wykonywanie prac serwisowych i konserwacyjnych stanowi jeden z warunków gwarancji udzielanych przez producentów klimatyzatorów.

W opinii większości ekspertów z branży, czyszczenie klimatyzacji domowej powinno odbywać się co najmniej dwa razy w roku. Oczywiście nie oznacza to, aby błędem było przeprowadzanie częstszych prac serwisowych. Będzie to wskazane i pożądane w szczególności wówczas, gdy instalacja klimatyzacyjna pracuje w pomieszczeniu praktycznie na okrągło lub też wtedy, kiedy będziemy mieć świadomość niskiej jakości powietrza, które przepompowywane jest z zewnątrz do klimatyzatora. W standardowych przypadkach nie zachodzi jednak potrzeba częstszego serwisowania urządzeń i osprzętu klimatyzacyjnego.

Pierwszy w roku przegląd i czyszczenie klimatyzacji domowej zaleca się przeprowadzić przed rozpoczęciem okresu wzmożonego korzystania z niej w sezonie letnim. Za optymalny uznać należy miesiąc maj, kiedy to nie zachodzi jeszcze potrzeba codziennego wykorzystywania go na cele domowe. Jednocześnie – w miesiącu tym nie występuje już tak silne pylenie drzew i krzewów, których pyłki mogą dostawać się do wnętrza układu klimatyzacyjnego, zakłócając sprawność jego pracy.

Kolejny przegląd warto z kolei wykonać po sezonie letnim, w czasie, kiedy nie będziemy już na co dzień korzystać z klimatyzacji. W ten sposób pozbędziemy się wszelkich zanieczyszczeń z klimatyzatora i wnętrza układu klimatyzacyjnego, co zapobiegać będzie możliwości rozwoju w okresie jesienno-zimowym drobnoustrojów, które dostaną się do niego w trakcie intensywniejszego korzystania z klimatyzacji. Zachowanie powyższego harmonogramu prac serwisowych wydatnie wpłynie na jakość działania posiadanej klimatyzacji domowej.

Więcej na: Kliwent.eu

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki