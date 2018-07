Ostrożność bezrobotnego przy wnioskowaniu o pożyczkę

W dzisiejszych czasach otrzymanie pożyczki jest bardzo łatwe. Wystarczy, że jesteśmy pełnoletnimi obywatelami Polski i posiadamy konto bankowe. Idealnie jest, kiedy mamy stałe zatrudnienie, choć wcale to nie jest wymogiem. Wiele firm pozabankowych dysponuje ofertami pożyczek dla bezrobotnych.

Dla wielu osób jest to zastanawiające, ponieważ osoba bez pracy może sprawiać trudności w spłacaniu rat, tudzież całości zapożyczonych pieniędzy. Jak się okazuje dla firm udzielających pożyczek nie jest to żadnym problemem. Można tutaj mówić dużym zaufaniu w stosunku do bezrobotnych klientów, którzy zdecydowali się na pożyczkę. Niemniej warto zaznaczyć, że osoba bezrobotna powinna również mieć oczy szeroko otwarte, jeśli chodzi o tego rodzaju ofertę.

Zanim podpiszesz przeczytaj umowę

Pożyczka bez konieczności posiadania pracy, to duże ułatwienie dla osób, które znalazły się w niemocy finansowej. Wystarczy okazać się dowodem osobistym, aby uzyskać potrzebną sumę pieniędzy. Oczywiście nie są to kolosalne sumy, aczkolwiek wystarczające, aby zażegnać problem finansowy, jaki właśnie nas spotkał. Fakt, iż pożyczkodawcy wdrożyli ofertę pożyczka dla bezrobotnych powinien skłaniać nas do tego, aby przed podpisaniem umowy koniecznie ją przeczytać. Nie można powiedzieć, że na pewno, ale może zdarzyć się tak, iż istnieją jakieś ukryte punkty, które okażą się dla pożyczkodawcy szkodzące. Może to być duże oprocentowanie, gdzie w konsekwencji oprócz pożyczonych pieniędzy będziemy musieli spłacić o wiele więcej. Bywa, iż drugie tyle ile pożyczyliśmy. Taka pułapka bez dwóch zdań działa na naszą szkodę, dlatego warto dopytywać o wszystkie szczegóły tej oferty. Innym razem może to być bardzo szybka spłata w całości. Jeszcze nie zdążymy dobrze odebrać pieniędzy, a już będziemy musieli je oddać, dodatkowo z odsetkami. Co prawda nie wszystkie firmy dopuszczają się takich działań, ale zdarza się, że klienci mają powody do żałowania podjętej decyzji o pożyczce.

Gdzie widzimy zalety?

Główną zaletą pożyczek dla osób bezrobotnych okazuje się być fakt, iż mają w ogóle skąd pożyczyć. Być może wydaje się to dziwne, ale prawdą jest, iż dla wielu osób, które chwilowo są bez pracy, bądź pracują dorywczo jest to jedyna deska ratunku. Wiemy, że do banku w ogóle nie ma po co iść, dlatego pożyczkodawcy pozabankowi są jedyna szansą. Oczywiście kolejnym atutem jest szybkie udzielanie pożyczek w dodatku za pomocą internetu lub w punkcie do wyboru przez klienta. Niestety, niektórzy pożyczkodawcy pozabankowi wykorzystują fakt trudnej sytuacji finansowej danej osoby i nie informują o tym, że oprocentowanie jest wysokie. Kiedy emocje opadną możemy mieć pretensje sami do siebie, że nie sprawdziliśmy tego wcześniej. Atuty są, ale mogą też być wady w postaci pułapek. Nie wszystkie firmy się do tego posuwają, dlatego bądźmy ostrożni, ale nie wkładajmy wszystkich firm pozabankowych do jednego worka.

