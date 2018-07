Blebox Dimmerbox – Ściemniacz do żarówek LED 230 V z WiFi

Od niedawna na rynku sprzedaży pojawił się najmniejszy na świecie ściemniacz WiFi do żarówek LED 230V marki Blebox. Od samego początku wzbudził ogromne zainteresowanie wśród potencjalnych klientów. Otrzymywaliśmy mnóstwo zapytań dotyczących Dimmerbox’a od Bleboxa. Klienci chcieli poznać zasadę jego działania, jakie urządzenia można nim ściemniać oraz jakich jest gabarytów.

W krótkim okresie czasu stał się niezwykle popularnym rozwiązaniem do ściemniania źródeł światła LED i nie tylko. Prostota jego obsługi oraz samej instalacji powodują, iż użytkownik, który nie miał nigdy styczności z elektroniką, będzie potrafił go podłączyć.