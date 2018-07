Ekologiczne produkty – co trzeba o nich wiedzieć i gdzie je kupić?

Ekologiczne produkty robią prawdziwą furorę. Obecnie wiele ludzi jest zainteresowanych nabyciem produktów „eko”, „bio”, „organic” i „vegan”. Najpierw jednak chcą oni zdobyć wiedzę o takiej żywności. Czym kierować się przy zakupie? Czy rzeczywiście jest warta swojej ceny?

Jak zyskać informacje o produktach ekologicznych?

Wiele produktów ekologicznych na opakowaniu ma informacje o przyznanych certyfikatach. Dobrze, kiedy konsument jest podejrzliwy i chce dokładnie dowiedzieć się, co te certyfikaty oznacza, a przede wszystkim kto je przyznaje i jakie są kryteria ich przyznawania. To bardzo ważne pytania, które trzeba sobie zadać. Na pewno wiele informacji znajdziemy w sieci – w końcu to prawdziwa skarbnica wiedzy. Szukajmy też informacji w branżowych pismach. Oczywiście świetnie jest być na bieżąco z wynikami badań naukowych na temat wpływu na zdrowie konkretnych produktów żywieniowych.

Gdzie można nabyć produkty ekologiczne?

Sklep ze zdrową żywnością to świetne miejsce, w którym można nabyć produkty. Takie sklepy znajdziemy zarówno stacjonarnie, jak i w Internecie. Przed zamówieniem produktów z konkretnego sklepu warto sprawdzić opinie innych kupujących. To wiele nam powie o solidności sprzedawcy. Dobrze wyszkolony sprzedawca z pewnością udzieli nam wielu ciekawych informacji na temat produktów, które ma w ofercie. Wiele miejsc może pochwalić się naprawdę zaskakująco bogatym asortymentem do wyboru.

Moda czy konieczność?

Czasami możemy zadać sobie pytanie czy popyt na ekologiczne produkty wynika z mody czy też z konieczności. Prawda zapewne jak zawsze leży pośrodku. Dzisiaj wiele osób choruje na choroby przewlekłe, autoimmunologiczne, w których ograniczenie glutenu i nabiału to właściwie jedyna droga do tego, aby poprawić wyniki badań i swoje samopoczucie oraz osiągnąć remisję choroby. Osoby z zespołem jelita drażliwego czy innymi schorzeniami, również muszą zaakceptować wynikające z nich ograniczenia, co przecież wcale nie jest łatwe. Nie zawsze stosowanie diety to podążanie za modą. Często to absolutna konieczność.

Wiele osób cierpiących na rozmaite schorzenia, w których wymagane jest stosowanie specjalnej diety, bardzo cieszy się z obecnie panującej mody na zdrowe odżywianie. Dzięki niej bowiem w sklepach można bez problemu zakupić na przykład produkty bez glutenu i bez laktozy, a także wegańskie czy pozbawione dużej części tłuszczu. Dzisiaj właściwie żadna dieta nie powinna nikogo dziwić. Jednak jedzenie ekologicznych produktów wydaje się bardzo rozsądne. Dlatego warto ten pomysł rozważyć.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki